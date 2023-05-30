NVIDIA創辦人黃仁勳在台大演講中一句「跑起來別用走的」，不知道政府官員聽了有沒有感觸，但看來詐騙集團不但聽了進去，還真的跑了起來，立刻在臉書刊登「黃仁勳股票交流群」廣告行騙；綠色政權完全跟不上時代，就像石器時代的原始人遇上AI犯罪團伙般，也難怪被詐騙集團看扁，也導致台灣淪為犯罪王國和詐騙天堂！

尤有甚者，近期猛爆出的im.B詐騙案更猶如照妖鏡般，把台灣社會的病態結構暴露出來。一路下來，雪球越滾越大；原來，除了民代涉案外，還陸續傳出檢調人員甚至綠營重量級政治人物牽扯在內！

究竟這些綠色官員和民代有沒有涉案？亟需查明真相。但無可否認的是，詐騙集團急著與綠營新貴們攀關係、交朋友、套交情的事實；不論是刻意拉攏、餐敘，或狐假虎威、相互利用，黑金勢力滲透整個民進黨政府體制已是不爭的事實。不管跑起來找靠山、找派系，還是力拱足以遮蔽、洗白的招牌或護身符；難怪不論治安或詐騙問題都始終不見有效治理！

奇怪的是，其實我早在im.B案爆發前就一再提醒金管會與相關部會P2P的問題和未爆彈。但綠官們卻是能遮掩就遮掩，還辯稱im.B案只是像地下錢莊的借貸平臺，完全不理會問題的嚴重性。

說穿了，官員們的打詐行動綱領1.5或打詐國家隊，不過就是大內宣加強版，絕大部分防詐機制都是要人民自己提高警覺。除金管會主委和NVIDIA 的黃仁勳等極少數冒名詐騙案外，通報機制大多要人民自己檢舉申報，一點都感受不到數位時代下的因應對策與策略想定！綠色政權的束手無策，已然是詐騙集團的笑柄，更是全民的夢魘！

其實，民眾對於綠色政權未能遏止犯罪蔓延，早已憂心不堪。如今詐騙犯罪的氾濫更足以動搖國本，堪稱新時代的國安問題。甚至只要問問Chat-GPT就會發現，台灣民眾當前最憂心且認為最急需處理的五大犯罪問題，第一名就是詐騙犯罪！其次分別是毒品犯罪、槍枝暴力犯罪、性侵犯罪，以及資訊安全犯罪。

的確，近期詐騙氾濫原因，和網路與數位環境飛躍成長脫不了關係，因為無論電信詐騙、網路詐騙、財物詐騙、龐氏騙局，詐騙手法隨著科技發展不斷變化，網路流傳速度暴增、洗錢手法難以預防；資訊安全犯罪威脅不斷增加，和詐騙犯罪通常又互為因果的發生。造成許多人財物損失和個人隱私、資料外洩，不但難以預防且一經受創就受害慘重。

但詐騙問題之惡化，更是因為政府的怠惰無能。除了各部會互相推託卸責外，相關法令也沒跟著時代進步，更不思改進。官員一副自掃門前雪，不管他人瓦上霜的態度，也導致詐騙犯肆無忌殫。金管會、經濟部、數位部、內政部，每個單位一再甩鍋宣稱不歸他管、也不願了解詐騙手法和面對問題的無知、無為、無能和無感態度，更是如今病入膏肓的重要因素！

真虧民進黨政府還敢拿著「投入新台幣13億元經費」來當作政府打詐的訴求，去年打詐1.0，不是已投入14億打詐經費？為什麼詐騙案件越打越多？又為什麼這麼多案子隱而未發？14億元究竟花到哪裡去了？如果政府只會托詞編預算和大撒幣，卻不把錢花在刀口上，不管每年丟個13億或幾十億，除了多了幾個順口溜外，能打擊什麼犯罪？

尤其中華民國憲法明明規定人人平等，但在民進黨執政及運作下，卻是處處特權、雙標、不平等！所以，賴清德還談什麼反黑金呢？台灣黑金問題氾濫如此嚴重，詐騙問題惡化速度這麼快，不就是民進黨說一套、做一套的縱容造成的嗎？如果真有反黑金的決心，就以身作則，從民進黨做起吧！

（作者為立法委員）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※