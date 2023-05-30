韓國最近發射運送衛星火箭，並宣稱已經成為世界第七大太空強權，不管這話是否有誇張之嫌，但韓國在所有領域展現的雄心壯志和取得的成果，有目共睹。今天一打開電視，韓國電影、電視的頻道早就取代過去的日本影視產品，在流行文化上進入世界的前列。

韓國以外，中國大陸的進步更是全面的，不只是太空，在製造業全方面領域上，已經對歐美形成直接的競爭壓力。無論韓國或者是中國大陸，共同特點就是由模仿學習提升到自立自強的自製，這是快速進步背後的精神基礎。

反觀台灣，從蔣中正總統開始的拚戰努力，到蔣經國總統末期的開花結果，達到最高峰。1979年初，我作為中華民國大學生訪韓團的一員，第一次到韓國訪問 ，當時首爾的市街仍然可以感覺到貧窮的跡象，中華民國剛剛完成十大建設，工業能力明顯強過韓國。其實到了1980年代初期，仍然有大批韓國勞工到中東當建築工人，跟20年後的泰國和印尼工人那樣。

還記得我當時在美國在台協會發言人何龍先生家，碰到協助IDF戰機研發製造的美方工程師，他直接告訴我，台灣可以為自己國產的戰機自豪。接著，電子業的施振榮先生推動中國人的電腦品牌。至於大眾文化，由台灣發展的電影、電視、流行歌曲，早已在國際上有一席之地。

兩位蔣總統將近20年間的中華民族精神教育，所塑造的自立自強的精神，最後建設的開花結果；然而，很不幸的是，李登輝時代開始走下坡，根本原因就是迷戀日本殖民主義，這是一條墮落的心理自我崩解之路。

一開始主要強調日本殖民建設有很大的貢獻，接下來把日據時代描寫成美好的人間天堂，然後光復和兩位蔣總統時期的奮發圖強，被形容成邪惡與昏天暗地時代。然後更進一步說，《馬關條約》是永久割讓，《開羅宣言》不算數，台灣屬於美軍託管，原來是日本帝國的，現在仍然是，所以台灣人要恢復日本國籍……。如此這般變裝秀，本質上是很滑稽，但不少台灣人如同吃了戀殖迷幻藥，中毒很深。本來應該送到戒毒中心治療，但民進黨政府變本加厲，利用全面執政的權力，在新版教科書裡灌入戀殖毒素，幾乎成了新一代主要的思想狀態，而且病況嚴重。

文化上的自宮造成靈魂的喪失，也由於他們的自豪感來自於日本殖民結果，不是他們自己流汗流血獲得的，只是說服自己當時台灣人也是日本人，日本人的成就就是台灣人的成就，具有天生的優勢。從此，不用埋頭苦幹，不用絞盡腦汁創作，不用拿出具體的成績，只要練就嘴皮功夫，分分秒秒念這些符咒就可以了。結果騙術特別發達，網路側軍抹黑造謠，電話詐騙都是台灣「原創」，當韓國擁有大量輸出大眾文化的軟實力時，台灣最大宗的軟實力輸出竟然是詐騙術。

結果不難想像，國產自製的全民力爭上游共同目標已經不再提了，一大堆人去日本變得好像回教徒朝聖麥加那樣的虔誠，日本給外國觀光客很普通的東西也要拿出來炫耀，比40年前還要土。現在連輕軌自製也可以拿出來自我安慰，火箭研究開發單位在屏東發射的火箭，甚至還沒有脫離大氣層，就已經是「里程碑的突破」，企圖心和成果何其小。

很難想像30多年前，我們在大部分領域都強過韓國，現在連台灣少女能夠參加韓國的女團，就已經沾沾自喜了。台灣一直有一些零散個人表現成就的「台灣之光」，但反映集體意志和規模的表現，卻停滯不前，快速走下坡，何其不幸！