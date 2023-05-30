總統府公布4位司法院大法官被提名人，引發國內各界議論。諸多批評都指向這4位被提名人的綠色背景及過去一些爭議言行。不過這些批評毫無實際意義。因為我們國家設定的大法官提名機制，本質上就只是「防君子不防小人」，我們人民既然選出了一位綠色總統，自不能期待她挑選的大法官是非綠色的。

司法院大法官掌控國家法律的解釋權，是國家地位最崇高、權力最大的司法官，行使職權攸關人民基本權利保障及自由民主憲政秩序。為了挑選最合適的大法官，國家設下了相當嚴謹的體制。首先必須由總統提名，再咨請立法院同意後任命。其次就是任期的保障，不能隨意任免。而擁有大法官提名權的總統，為了表示慎重及公正無私，都會成立大法官提名審薦小組，公開接受社會各界推薦或自薦大法官候選人，讓這整個提名過程「看起來」公開、公平、公正，為國舉才。

不過，這些提名機制對政治君子有用，卻難以防杜政治小人的循私操作。就拿最近爆發的合庫資產管理公司（AMC）前董事長蔡見興，把合庫變成自家金庫的事件為例，政府必然設有為「公營事業」舉才的公正無私機制，但這種「君子機制」防不到政治小人的從中操作。

公營行庫主管的挑選如此，司法院大法官的提名自不例外。

全台有相當多優秀正直的司法官、律師、法律學者，符合大法官提名資格要件的也不在少數，但是從總統府公布的這4位大法官被提名人背景看來，政治立場及意識形態仍是總統的唯一考量。其他像工作歷練、價值理念、學術能力、品德操守等等，全都被甩到一旁。

4位被提名人當中，擔任司法官的朱富美、蔡彩貞的法學專業及工作經歷無可爭議，政治色彩也沒有一些批評者說的那麼鮮明，至多就是有人把朱富美與檢察總長邢泰釗這對夫妻檔，長期以來備受民進黨提拔任用的這點來說事。比較起來，最令人爭議的是尤伯祥。

說到尤伯祥，以法律人談他，似嫌吹捧，從政治人來看他，比較真實。就以他過去的種種政治作為來看，他是一個渾身上下、由內到外的深綠政治人物，法律只是他用來服務政治，實現他政治意識形態的工具。

尤伯祥還不單純是政治人，他還是綠色的。過去，他在太陽花運動案件中，從警察與攻占行政院的被告當中，選擇擔任太陽花運動被告義務辯護律師，就可看出他對國內政治運動的立場。另外，從他現在擔任「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會」董事長，過去又曾多次參與廢除死刑活動來看，我們大概就可以想像他將來如果當上大法官，會怎麼解釋法律。

其實，這一路談下來，論這個大法官人選，評總統選的人合不合適，糟不糟糕，都是狗吠火車，沒什麼用處。總統府的主人想選誰，要提名誰，就是誰。說句不客氣的話，總統今天要是挑個西瓜當大法官，民進黨掌控的立法院一樣會照准通過。

如果真不滿總統提名大法官人選這般胡搞，那麼，人民就只有一條路可以表達反對意見，那就是在即將到來的總統選舉中，下架民進黨！

（作者為資深媒體人）