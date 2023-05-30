近日有3家民調機構不約而同發布最新總統大選民調。ETtoday民調顯示，賴清德支持率36.4%、侯友宜27.7%、柯文哲23.1%；正常國家文化基金會民調顯示，賴34%、侯23%、柯23%；美麗島電子報則顯示賴35.8%、柯25.9%、侯18.3%。

三份民調數據的趨勢有相同，也有不同之處。相同之處在於，賴清德確實是目前總統大選的領頭羊，不過與此同時，即使侯、柯支持率有所變化，但賴的支持率也始終在3成5左右，無法上升。

以三腳督的格局來看，在賴固定保持3成5民調支持率的情況下，選戰結果很可能就只剩兩種，也就是「433」和「442」。賴要贏，自然就希望出現433，侯、柯旗鼓相當，自己坐收漁翁之利。賴要輸，則侯、柯之間就必須出現一致、明顯、持續的強弱之分，形成442的局面。

而就這三份民調來看，一份侯柯平手、一份侯贏、一份柯贏，沒有明顯勝負，因此整體而言，目前的選戰格局更趨近於433，而非442的狀態。

那侯友宜與柯文哲之間到底誰能展現更強氣勢，產生部分棄保，成為能與賴競爭的那一方呢？

以引發各界討論的美麗島民調來說，柯文哲之所以超過侯友宜，關鍵就在於國民黨政黨支持率的驟降，從5月初的20.5%下降到13.6%，少了7個百分點，也大致與侯減少的比例相當；其次，與各界想像不同的是，柯的泛藍支持率其實並未明顯提升，反倒從18.2%微降到17.9%。

那柯文哲增加的票源到底是哪些族群？令人意外的，其實反而是民眾黨支持者的支持率從75.7%增加到85.5%，以及增加大概3%左右的總體支持率；其次則是中間選民的支持率從19.3%增加到25.3%。

也就是說，導致侯友宜支持率下滑的主因仍是泛藍基本盤的崩盤，次因則是侯對泛藍支持者凝聚度的下滑。這兩項原因自然和徵召後的政治情勢影響有關。因此對國民黨來說，要扳回支持率，勢必就必須要回應泛藍支持者的期望與訴求，才能再進一步和柯文哲競爭對中間選民的吸引力。

從ETtoday民調的數據來看，相當有意思的是，賴清德對民進黨支持者的凝聚度為92.1%、泛綠為86%；柯文哲對民眾黨的凝聚度為91.5%；侯友宜雖對國民黨凝聚度為84.1%，但對泛藍僅56.3%，不過侯的總體支持率其實領先柯4.6%。也就是說，從ETtoday的民調來看，侯只要加強泛藍凝聚力，其實仍擁有相當程度的支持率成長空間。

另一方面，對柯來說，目前則面臨到支持率天花板的問題，是否能成為「442」的4。從多數民調來看，柯的支持主力多在20至39歲選民，要想突破，除爭取泛藍、中間選民外，就勢必要拓展至壯年族群。然而在爭取壯年時，是否會影響到青年選票，其實也決定柯的天花板高度。

總體來說，賴清德的天花板已然清晰；選戰關鍵則在於侯、柯之間的競爭。柯文哲的突破點在40至59歲壯年族群，反之則是侯友宜的重點防禦族群；而侯當前目標則在爭取泛藍族群，反之則是柯的主要爭取對象。誰能攻守成功，誰就能在選戰下半場與賴清德爭鋒。

（作者為中華青年公共參與協會理事長）