代表民進黨參選2024總統的副總統兼民進黨黨主席賴清德，日前在金門表示，自己是個「和平主義者」及「民主萬歲者」，這與他過去的行事風格形成鮮明的對比；此外，賴清德日前還公開表示，在緊急時刻，可以讓已經停機的核電機組「維持效能」，引發外界質疑賴清德將顛覆總統蔡英文的「非核家園」政策。

從4月12日民進黨中執會通過賴清德代表參選2024總統以來，賴清德已經出現多個改變。首先是他的兩岸論述從「抗中保台」變成「和平保台」，直接臉不紅、氣不喘地沒收「抗中」。

賴清德擔任立委時曾說兩岸直航有「木馬屠城」的危險；等他選上台南市長後，又積極爭取台南市為兩岸航點，還提出「親中愛台」之說；2019年賴清德爭取民進黨總統提名，因為「親中愛台」的說法遭到綠營支持者攻擊，他趕緊改口說「制定新憲法的時機到了」；如今要選總統，賴清德再次轉彎，說台灣已是一個主權獨立的國家，沒有必要再宣布獨立。問題是，這個世界上哪來一個名叫「台灣」的主權獨立國家？賴清德騙人騙上了癮，說謊完全不打草稿。

賴清德喜歡強調自己信守民主，還說2024的總統大選就是一場「民主與專制」的對決，自認代表民主，然而，對照他從政以來的行徑，卻常見與民主背道而馳。例如，賴清德在擔任台南市長時，曾232天不進議會，嚴重違反民主程序；近日他強勢主導《公職人員選舉罷免法》修法，通過可能違憲的排黑條款，賴清德怎麼還好意思自我標榜民主？

反核是民進黨的神主牌之一，然而，賴清德日前在與大學生對話時，卻公開表示可能使用核電，儘管一堆民進黨人幫賴清德緩頰、轉移焦點，強調民進黨非核家園政策不變、大家誤會了云云。問題是，當時賴清德說的是，「相關單位『有』在規畫，如何將已停機的核能機組，維持未來能緊急使用，以備不時之需。」表示這件事情是「現在進行式」，顯然並非賴清德一時興起的話題。

簡言之，作為2024總統參選人，主導民進黨重大政策的賴清德，因應現實需要，正打算逐步拋棄「台獨」和「能源」這兩大民進黨的核心價值，對死忠兼換帖的民進黨長期支持者來說，真是情何以堪！

賴清德不只在重大國政方向上表現出投機的性格，在其他領域的事務上也可看出他善變的一面。如賴清德在2019年時曾表示，阿扁應該要得到特赦，他強調，「不管我擔任什麼樣的位置，這樣的想法不會改變。」他甚至表示，做人的道理就應該是這樣。然而，如今在前總統陳水扁的眼裡，賴清德已成了「那個沒有溫度的人」。顯然「台灣之子」與「台獨金孫」翻臉了，為何會如此？政治的現實殘酷，曾經叱吒風雲的阿扁，想必點滴在心頭。

才投入選戰1個多月，賴清德就已出現了這麼多「昨是今非」、「昨非今是」的變化，這個目前政壇上最大尾的變色龍，未來還會出現多少大轉彎，值得觀察。

（作者為作家）