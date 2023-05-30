國民黨徵召侯友宜參選2024總統後，「兩岸」儼然成為他的軟肋，或批評他對兩岸事務不積極，或質疑他沒有處理兩岸關係的能力與格局。但這些批評都與事實不符，侯友宜早在1994年就代表台灣參與千島湖事件調查，在他的專業能力與堅定意志主導下，終於水落石出，還給死難者公道。

刑事專業 折衝千島湖案

可能個性使然，侯友宜確實低調。賴清德、柯文哲都曾以縣市長身分登陸，賴清德把在中共官員面前高喊台獨當成政治資本，柯文哲以台北市長任內舉辦雙城論壇與世大運的經驗，作為有能力處理兩岸問題的證明。連國民黨內競爭落敗的郭台銘，也在造勢活動場合猛打兩岸牌，吹噓自己在中美都有「通天」之能。

千島湖事件是兩岸關係史上，第一起台灣人在大陸發生的重大死亡事件，大陸最初認定為「失火」事件，引起家屬質疑，侯友宜隨即以海基會顧問身分奉派赴大陸參與調查。侯友宜與對岸公安折衝樽俎，為遇害遊客尋找真相，終於讓罪犯受到應有的制裁。侯友宜同時促成兩岸刑事交流，及共同打擊犯罪機制的創立。

當侯友宜在千島湖為死難者的公道打拚之際，蔡英文還在政大任教，剛被李登輝延攬為陸委會諮詢委員，郭台銘剛進入大陸投資不久，賴清德、柯文哲仍在執醫，尚未涉足政壇。陳水扁、呂秀蓮雖踏上大陸，但行程更像是觀光，用現在民進黨的標準，應該是參與中共「統戰活動」。

侯友宜憑藉刑事專業，找出千島湖事件的真相，這不叫保台，什麼才叫保台？他做實事捍衛台灣安全與國人權益、為兩岸交流創造安全的環境，而不空喊口號，不搞政治秀，這才是真正的「和平保台」。治安不分黨派，侯友宜擔任警政署長橫跨扁政府與馬政府，這段時間正是兩岸警務合作起步與制度化的關鍵期，也為兩岸簽署共打協議奠定厚實的基礎，侯友宜確實「侯侯做代誌」。

不過，競選總統除個人條件、政黨基本盤與民意取向之外，「勢」非常重要，「造勢」成敗決定最後勝負。最近幾個重要民調顯示，3位主要候選人支持度大致平手，都在誤差範圍內，但侯友宜經常落居第3，這是嚴重的警訊。

侯友宜光「侯侯做代誌」不夠，還要會「說故事」，更要給人民願景與希望。民進黨執政7年，刑犯、黑道與高官杯觥交錯，治安不敗壞也難，兩岸關係惡化，台海兵凶戰危。30年前，侯友宜就以刑事專業，致力維護兩岸交流秩序，捍衛台灣人的利益、安全和尊嚴，一路走來始終如一。這段經歷是侯友宜最寶貴、最有底氣的資產，也是侯友宜最值得說的「故事」。

務實耕耘 最資深和平派

侯友宜30年前就親身參與兩岸協商、打擊犯罪，還能批評他「經驗不足」嗎？侯友宜30年來都在默默守護兩岸交流的安全與秩序，與對岸警方建立的溝通機制，至今民進黨政府還在使用，還能認為他「能力不足」嗎？

千島湖事件是兩岸關係繞不過的歷史事件，也是台灣人、中國人認同的轉捩點。親身參與調查的侯友宜，應該更能體會兩岸關係的複雜與敏感。千島湖事件發生後，我方之所以能夠組團訪陸參與調查，正是因為兩岸在1992年達成共識，1993年舉行辜汪會談，海基、海協兩會交流機制得以建立。如果沒有此前的共識，千島湖事件真相可能永遠沉沒在湖水深處，死者冤屈不得雪，兩岸關係恐怕不會有後來的「大交流、大開放、大合作」。

侯友宜是兩岸共打機制的開創者，自然可以親身經歷，向選民說清楚講明白，兩岸關係切不斷，兩岸交流對台灣有利，兩岸協商、合作需要和平、穩定的環境，及依憲依法的政治基礎。同時也要向大陸指出，兩岸治安、經濟、民生議題的交流協商，不應隨著台灣執政黨的變化而動搖，兩岸應謀求可長可久的和平共識。

總統候選人的兩岸論述，要站得穩、有信心。回顧侯友宜30年來對兩岸事務的耕耘，大可理直氣壯告訴選民，他是最資深、最務實、最有底氣的兩岸和平派。