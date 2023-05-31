2023年5月27日《中國時報》，頭版是：「國賠搞雙標，日本人賠，大陸人不賠。」

但2009年2月28日范蘭欽「愛國未遂罪」時。各報、各媒體、國家、社會，都在搞雙標，很少人在這件事上講正言。范蘭欽被檢調與社會肉搜，發現是叫郭冠英，還是公務員。他被打成人民公敵，種族歧視者，看不起台灣人。他吃台灣米、喝台灣水，卻不愛台灣。把台灣看做中國的一省，想要國家統一。他為中國的總統、省長蔣介石、陳儀講話。

他說2月28日是叛國的暴亂，那些反中、台獨、要美託管而被懲處的人，不但不可給國賠，當然更不可以「日本人賠，大陸人不賠。」

事實上，這連「搞雙標」都扯不上，因為這事不是日本人、大陸人都是受害者。因為這事就像抗戰，不是國人與日本人都是受害，若這樣沒是非，那什麼道理都不可談了。

慢點，慢點，扯到這裡，這文章要怎看下去？這不全亂了？這不回到80年代前台灣省的共識，把這30年來台獨的瓦釜雷鳴完全顛倒推翻了？

怪不得這范蘭欽必須嚴懲，這樣死硬、不肯悔改的愛國，愛中國的「泛藍欽」人物，怎能在不是「中國」，更不是「中國台灣省」……的「台灣」，這塊地方站著、發言？

「這個中國人雖有中國籍，但不受台灣的法律保護，權利義務。」……？這扯下去，又回到了27日報紙頭版的「國賠雙標。」去了。

該報導繼續是：「日籍自行車手，被落石砸中喪命。最高法院26日審結，認定養工處疏失判賠。

大陸男子遊台被路燈電死，行政院函令大陸人不具中華民國國籍，無權利義務。」

這個人民公敵范蘭欽案，是2009年最大的新聞，比陳水扁都大。Google列名當年新聞點閱之首。當然，台灣地區，幾乎全民都在罵此公敵；而大陸地區，有我中華民國人民身分的，又幾乎全在讚許此人。

我國台灣地區倒有空谷足音，《聯合報》的udn／城市，「天下縱橫談中」（2009/3/15），一位yichun就有篇「愛國未遂罪」！

他舉了我國在1936年底，抗日緊要關頭的「七君子」事件（沈鈞儒、鄒韜奮、李公樸、王照時、史良、章乃器、沙千里。）在法庭上，法官問他們「知不知罪？」，不斷要他們「認罪！」，沈鈞儒竟痛痛快快承認「有罪」！我們犯了「愛國未遂罪」！

Yichun寫到：而現在郭冠英「范蘭欽」的犀利和敢言，確實風雨如晦雞鳴不已，是為民前鋒的咨爾多士！

1934-1936年，因為對日一再忍讓，割肉飼虎，養大了胃口（日本軍閥的少壯派），也給看破了手腳（日本內閣的主緩派）。日本於1935年底導演成立冀東傀儡政府（殷汝耕），搞「華北特殊化」，眼看華北馬上就是下一個滿洲國，學生不耐推拖，爆發129學運，要求立即抗日，上海南京響應，逐步演成燎原之勢，政府於是急得「採取行動」？採取什麼行動？殺雞儆猴，逮捕帶頭煽惑者。於是爆發「七君子」事件（1936/11/23）。

七君子一案，牽動廣大，當局決定公開審理，「以正視聽」，所以我們有幸看見當時的答辯：這是與李公樸的一段問答：

李： 不知自己被捕所犯何罪？

法官：你受共產黨利用，煽動民眾反對政府，

李： 不知反對政府何所指，我只知自己所有的活動都是在「宣傳抗日」，政府如果「抗日」，我堅決擁護政府，若政府不抗日，我反對到底。

法官：政府沒有不抗日，你是受共產黨利用。

李： 我目前全職抗日，所作所為唯有抗日。人若想「利用」我，我亦唯抗日可被利用。如果共產黨「利用我」去抗日，我歡迎他們來利用！你們國民黨為什麼不來利用我呢？你們趕快來利用我呀！（被掌聲掩沒……）

沈鈞儒，就說了「愛國未遂罪」！

因為新聞工作與郭冠英多年知交的王尚智這樣形容他：他的文采非常突出精鍊，歷史事蹟信手拈來，各種比喻生動跳躍，揮灑力度輕重分明。包括張、蔣紀錄片中許多配音的文稿，甚至都是由他最後修潤完成。

王尚智說郭冠英的文辭中「有一種對近代國共歷史，非常『深冷』的批判眼光」。那種「既不偏『蔣』、也不偏『毛』，對歷史的真相存有無以言述的把握與定見，但對一般人們的評價敘述，卻頗有一種『不屑於庸俗』的優雅又嚴厲的角度，令我印象深刻。」

我以為郭冠英最難得之處正在於此，他的難得不在於打疼了台獨，而在於左右開弓，也揭穿了獨台的偏安。換句話說，范蘭欽把自己的定位拉高到時代針砭，既不學鮮卑語彈琵琶為矯飾爭媚，亦不以迎合一時顯宦為揣摩討好，只有六親不認的是非。這確是一片神鴉社鼓中的空谷足音。因為假模假樣的不藍不綠說穿了容易！──用和稀泥來掩飾滑頭與騎牆，用假中立來隱藏無膽無識的心虛，用既楊且墨來規避正邪是非，用非驢非馬來自我陶醉。

范蘭欽藝高人膽大，出鞘必見血，被綠營恨入骨髓不意外，但劉揆為何也震怒？為何「火速召回」？綠營不能以違反台獨路線喊殺，所以誣他「身為駐外公務員竟辱華」，這個罪名有學問：

辱華不但該撤職，法辦我都同意！但過去12加8年，辱華哪是新聞？李登輝就帶頭辱華：「中華文化有什麼？還不就是那些打打殺殺？」陳水扁辱華也不落李後：「台灣這本憲法真是笑話，是一部『烏魯木齊』的憲法！」

岳飛勢如破竹，金兀朮震怒合理，趙構震怒什麼？哈密赤是金的行政院長，震怒合理，秦儈是宋的行政院長，震怒個什麼？哈密赤希望岳飛被火速召回，因為他計算的是金的利益，哈密赤火速通知秦儈，提醒秦注意雙方約定，所以秦趕緊召回壞他大事的岳飛，大罵岳飛搞不清楚狀況「違反政策」！岳飛違反了什麼「政策」？他黑松坡五斗坪就斬時，仍然不知「還我河山」違反了什麼「政策」？

政策是什麼？

政策是「跟胡虜大和解」，岳飛壞了「融洽氣氛」，所以當政策是渡蜜月爭取連任時，「笑談渴飲匈奴血」當然破壞甜蜜氣氛，自然是「暴力」！當政策是陪笑臉爭取那心癢難止的544萬選票，「壯志饑餐胡虜肉」當然是「缺乏政治智慧」的「白目」。一旦「踏破賀蘭山缺」被拍板成了「落伍」，「還我河山」當然就「違反政策」、「令人震怒」！

范蘭欽寫得好，「彩筆昔曾干氣象」！他犯了什麼罪呢？

愛國未遂罪！