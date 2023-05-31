日前國民黨總統參選人侯友宜向前總統馬英九請益國政，公開談及對中華民國憲法、民主法治、台灣人民福祉及兩岸和平穩定的堅持，共同目標是期待國家安全及兩岸和平；但對外界所關注是否遵循「九二共識」，仍「三緘其口」、「守口如瓶」。侯已多次被外界質疑對「九二共識」態度及立場，模糊不清且游離不定，從目前三個主要總統候選人的兩岸論述及路線來看，侯對「九二共識」模稜兩可，時間越長恐造成泛藍選民投票取向琵琶別抱，最終不利於總統選情。

綜觀國、民、衆三黨總統候選人在「九二共識」及兩岸論述表達，具有若干差異性，藉此提出「政策誘因」激勵吸引各自選民支持。民眾黨參選人柯文哲呼應大陸「兩岸一家親」理念，認為世界上沒有人認為有「兩個中國」，「瞭解與尊重」大陸當局對「九二共識」堅持。柯雖對「九二共識」表述模糊立場，沒有提出自己「九二共識」版本方案，但至少呼應「兩岸一家親」理念，因而主持台北市政時得以持續進行滬台雙城論壇，成為蔡英文執政下兩岸最高級別官方接觸及對話。

尤其柯主張興建金廈大橋一事，搶攻兩岸論述及路線的話語權及主導權，相對於民進黨的「反中」、國民黨「反共」，不畏意識形態的「抹紅」，在政治光譜中凸顯其最為「和中」、「友中」路線 ，柯文哲「兩岸一家親」路線與國民黨「反共」路線形成一種明顯差異化對比。民眾黨形塑「和中」政治形象，旨在強化具解決兩岸問題的治理能力，以贏得選民支持。侯友宜若在「九二共識」立場搖擺不定，恐將導致國民黨兩岸路線被邊緣化，白白喪失原本具有主導權及話語權。

不僅如此，同時也將觸發藍營內部分裂，甚至將選民往外推向柯文哲。回顧國民黨在2016年、2020年總統大選失利，其主因不在於「親中」、「和中」兩岸路線及主張「九二共識」，而應是黨內部欠缺凝聚團結，派系權力鬥爭激烈，如爆發「換柱風波」及「郭台銘風波」，形成一個團結民進黨對抗分裂國民黨。國民黨在2018年及2022年分別贏得地方大選，取得壓倒性勝利，這顯示民眾對其支持度頗為穩定。但在總統大選中，無法整合派系間「共主」，難以形成分進合擊的力量，反而相互傾軋抵銷政黨競爭力。

國民黨若無法對「九二共識」紛爭止息，恐也會擴大化國民黨因內部欠缺團結所產生「解離效應」。先前黨主席朱立倫曾提出「親美反共」路線，宣稱「九二共識」是「沒有共識的共識」；前主席江啟臣也提出立基於中華民國憲法的「九二共識」（簡稱「憲法九二」）。國民黨內對「九二共識」的紛爭產生諸多辯論，包括「懷疑論」、「過時論」及「替代論」、「揚棄論」。儘管上述爭論最終皆回歸至「九二共識、一中各表」之「原初主張」，但這給予外界認為國民黨黨內兩岸路線存在變動與斷裂的可能性。

從柯文哲維持對「九二共識」的「戰略模糊」，侯友宜其實最佳選擇方案，不是與柯文哲一樣維持「戰略模糊」，反而應實施「戰略清晰」旗幟鮮明揭櫫「九二共識」。「九二共識」原是國民黨政治精英所創建，並非受中共認知作戰及統戰影響，若侯提出堅持「九二共識」，不僅是凸顯回歸國民黨黨章、政策精神，顯示黨內對此共識的一致性支持；同時，象徵延續馬英九政府所曾奉行基本國策「九二共識、一中各表」；正顯示國民黨追求兩岸和平發展及保有統一願景的決心。

民進黨參選人賴清德的兩岸論述，遠比蔡英文總統所提「維持現狀」更具挑釁性。賴不僅公開否定「九二共識」，標籤化「九二共識」等於「一國兩制」，倡議「務實台獨」及台灣事實上是主權獨立國家；賴固然也倡議「親中愛台」、「和平保台」路線，但恐有概念語詞而無政策實質內涵，這與「務實台獨」目標相悖離衝突。事實上，主張「務實台獨 」難以取得兩岸和平，這違反大陸《反分裂國家法》國家統一目標，也違背中華民國「憲法一中」精神，極易造成台灣安全風險系數提高，給予大陸軍事威懾、外交壓制、經濟制裁的口實。

國民黨切不可丟失此項寶貴歷史資產，喪失中華民國基本國策立場及憲法精神，憲法增修條文前言明載「因應國家統一前之需要」，預設「憲法ㄧ中」；檢視憲法增修條文及《兩岸人民關係條例》，兩岸定位則是預設「一國兩區」。國民黨奉行「九二共識」路線，即是遵守憲法、基本國策；國民黨籍候選人奉行黨章、政策及遵循「九二共識」、「反對台獨」，應是責無旁貸，怎能閃躲迴避呢？「九二共識」曾在2008年、2012年總統大學發揮功效，即使2018年地方選舉在高雄市長候選人韓國瑜推波助瀾下也產生作用。

國民黨切不可捨本逐末，兩次總統大選失利在黨內派系權力傾軋，不在「九二共識」。若在黨內團結形成合力，並堅持「九二共識」，這不僅可以凝聚黨的共識、宣揚黨路線及政策；同時也可成為「選票極大化」目標的政策主張。當國民黨旗幟鮮明揭櫫高舉「九二共識」大旗，作為黨兩岸路線激勵動員選民支持「集體誘因」，公開支持「九二共識」並加以闡釋宣揚，不僅不會讓支持者轉向民眾黨；也會對「九二共識」產生去標籤化、反污名化之正本清源作用。

須加以澄清是，民眾及政黨支持及認同「九二共識」，並非受到中共認知作戰之「政治收買」及「統一戰線」蠱惑；恰恰相反是，這是大陸當局受到台灣追求兩岸和平之創新性、包容性及務實性論述之影響。對此，若賴清德一再訴求「九二共識」是「一國兩制」，恐背離廣大民眾的認知；而侯友宜也應將「九二共識」主導權及話語權，重新拿回掌握在自己手中，方是總統大選致勝之「不二法門」。

（作者為佛光大學公共事務學系副教授，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※