交流貴「誠」，始於傾聽，揚於對話，終於互信。不放棄對話的誠意，與彼此的克制，是交流的契機，畢竟陌生的雙方，若流於隔空猜忌，永遠也不會有了解，甚至和解的機會。

大海的另一端是什麼？是溫暖的朋友？是嶄新的世界？還是邪惡的敵人？海的對面，什麼都有，也存在許多和你我一樣的人，好人、壞人、風趣的人、無聊的人，我們或有不同，但也或許沒差這麼多。可怕的是，如果在了解這些之前，便不斷向對方傾倒敵意，把所有無法解決的問題都怪給對方，不斷滋養仇恨，並以此教育下一代，最終迴向自己的，也會是當初那鋪天蓋地的惡意。

為何不先談談？

連續12天11夜，元首級的飯店套房、專屬的通道與貴賓室、數場高層級會見、吃不完的山珍海味與道地小吃......，這是首次踏上中國大陸的馬總統，以及隨團參訪的我們，所受到來自中共當局的高規格款待。我們努力表現得進退有據，卻掩不住心中的驚訝，活像是進入大觀園一般。

也是12天11夜，鐵人式的參訪行程、連續的舟車與社交、漏夜搶時間休息、睡不夠的惺忪睡眼與彈性疲乏......，這是馬總統訪問一貫的日常，以及我們被愛屋及烏之餘，必須有所覺悟的、鮮為人知的另一面。我們努力表現得精神飽滿，卻擋不住連連的呵欠，團員只能暗地互吐苦水！

我們這就來談。

和「黨」的第三類接觸：溝通的藝術

身為少數能夠陪同出訪的團員，最難得的便是和「黨」直球對決的機會。基於禮貌，我們不投觸身球。

在民主的社會裡長大，總會聽見各式各樣的聲音，百花齊放、百家爭鳴。就像世間唯一不變的道理就是「變」，公眾事務的真理就是「沒有誰是絕對的真理」，永遠存在抱持不同意見的人。如果有什麼是無法挑戰、不可撼動的存在，那問題肯定很大。

因此我們需要溝通。溝通不見得是為了說服誰，消極來講是為了讓自己好受一點，接受「就是有人和自己不一樣」；積極些則是試圖討論出雙方都開心、舒服的方案，並按此執行，降低衝突的機率。

大部分的台灣人聽到「共產黨」三個字，多少都會有種奇怪的感覺。那是一種夾雜著不安全、不信任，卻因為相同的語言、文化而有所期待，又受到海峽阻隔與民主體制保護，而能盡情戲謔對方的複雜感覺。輔以媒體刻意營造其強勢、專斷的形象，便成了我們潛意識裡的「中共」，那群海峽對岸用飛彈瞄準我們，嘴裡卻喊著「兩岸一家親」，時而親切、時而翻臉的熟悉陌生人。

真正和「黨」見了面，我們發現，所謂的中國大陸、所謂的共產黨，其實和你我一樣，就是一個一個活生生的人，所組成的某種社會組織與體制。這群人，願意聽我們說話、聽得懂我們的梗、飽讀詩書、富幽默感，也和我們同樣地歡笑、閒話家常。造訪每個省市，我們皆與當地台辦，甚至是中央台辦的官員們同行聊天、同桌共餐。不知是刻意營造，又或是他們真想表現親民的一面（就過往的認知，大陸的「官」與「民」是非常有距離的），我們都被要求哥啊姐啊地叫，就像普通旅行團裡會遇到的叔叔阿姨那樣。

馬總統吃了「中華民國」這顆無敵星星，在大陸講出不少突破性的言論，震驚全台，我們當然也要把握難得的機會，問一些稍微敏感的問題。像是「我們偶爾會脫口叫他馬『總統』，你們聽來會不會很刺耳？」畢竟說錯話會「被消失」的玩笑話台灣人盡皆知，且平時看到中共的官方文告，往往也讓人覺得他們開不起玩笑，這讓我們更好奇了。台辦叔叔酷酷地答道：「我們當然不能表示同意，但台灣的背景我們還是懂的！」大家會心地笑了笑，繼續吃著愉快的晚餐。

除了各省市的在地文化，我們向這些「哥」、「姐」們問最多的，莫過於黨政軍一把抓的「中共體制」。印象最深的，莫過於初抵重慶的晚宴過後，我們沿著渝州賓館花園散步，一群人七嘴八舌圍著台辦的重慶小哥，從公務員考試、選舉制度，一路問到「為什麼沒有民主黨派挑戰共產黨？」這種好像會被抓走的問題。博學多聞的小哥幾乎是對答如流，也指出了「共產黨作為執政黨的地位是寫死在憲法的，但大家可以透過政協『建議』黨如何行政。而到了關鍵時刻，大家依然會『推舉』共產黨領導眾人，自然就沒有挑戰這件事了。」

我們對小哥的諸多答案或許不甚苟同，但至少認知到兩岸政治差異的巨大，以及「黨」為了避免大陸政局與社會的動盪，其實也是用心思考規劃，並且在可控範圍內嘗試自我更新的，這樣微妙的關係，和藍綠每兩年廝殺一次的台灣有著根本上的不同。我們並未往下辯論孰優孰劣，而是互相獲得客觀的資訊，回頭思辨。

突然想起幾年前，我也曾好奇地問過支持台獨的「覺青」隊友，為何覺得中華民國滅亡了？他這麼回答：「因為『你們』的首都南京被打下來了啊！就這麼簡單。」我非常不同意，但也沒有當場反駁，純粹是好奇對方怎麼想的。

「溝通」就是一問一答，給對方機會講出心裡話，認知「有人有這樣的想法」的一段過程。這個階段的確無法實質解決問題，但我們留給彼此思考的時間與空間，擇期進行和平、理性的辯證。也因此我們仍能同桌歡笑、同場競技，聊著依然非常多的共同話題，因為我們都知道對方「聽得懂人話」，也能把對方當「正常人」看待。

在政治的包裝下，我們仍有許多的共同語言可以暢聊。

大陸上的民國身影

出於感情驅使，我一直假設「在大陸很難看見民國的蹤跡」，總覺得大陸應該會對38年的民國史避重就輕，相關遺跡、文物早在文革中被紅衛兵破壞殆盡，又或是官方刻意隱瞞事實，只保留對其有利的部分。實際走訪一趟，原來在大陸不但可以看見民國，而且比比皆是。國旗、國父、國軍、國民黨，甚至是蔣公，這裡通通都有，也和我們學到的大致相同。

南京中山陵，一面大大的青天白日旗，完好無損地鑲嵌在大堂天花板；第二歷史檔案館內，我們一一端詳關鍵史料、重要人物手稿，當中甚至包含光復初期台灣的基礎建設規劃；武漢大學圖書館外，一塊石碑清楚刻著「中華民國二十三年，國立武漢大學建」；湖南衡山，國軍忠烈祠仍保持完好，對岸甚至派駐禮兵站崗。

事實上，中共並沒有否認「中華民國國民政府」。中共拒絕承認的，是民國36年12月25日起實施的《中華民國憲法》，以及依憲法改組而成的「中華民國政府」。因此關於國民政府的歷史，本來就是雙方皆自認為繼承者的兩岸當局可以正視的一部分，也因此能在大陸看見民國時期的文物，也就不足為奇了。

但仍要記得「成王敗寇」的道理：歷史往往由贏家書寫，能信到什麼程度，端看我們掌握的資訊完整度。因此就算在大部分博物館內，圖文導覽鉅細靡遺地描繪出民國的模樣、歷史的脈絡，也和我們所學甚為相似，但在國軍血戰日軍的上海四行倉庫，仍會看到「對解放軍的歌功頌德」這種突兀的展出，再來才是我們熟悉的盧溝橋事變、廬山談話、謝晉元與楊惠敏等。

回想四年前曾造訪南京，當時也特別買票進總統府參觀，但深度、廣度完全無法與此行比擬。我一直想在大陸尋找中華民國的痕跡，那是我們國家的根、故事的起點，能和馬總統這位中華民國最佳代言人一同走訪，絕對是一償宿願。

萬人空巷真與假

幾乎無一例外的，馬總統所到之處，外頭都擠滿了圍觀的群眾，團員們的手也幾乎沒有一刻停止揮動（我們戲稱「擦玻璃」）。在台灣，聚眾活動算是家常便飯，回想當年馬總統競選時，造勢現場人山人海的景象仍歷歷在目，但在大陸，群眾聚集實屬敏感，馬總統竟然能讓大陸民眾自動自發圍觀，人氣之高令我們吃驚。

南京總統府、拉貝故居大門外，對街都擠滿厚厚的人牆，甚至有人爬上電箱高舉手機，我們第一次知道有這麼多人想看「小馬哥」；走訪長沙最知名的太平街夜市，湖南台辦解釋道，他們已經為了避開「控制不住的人潮」，特別將抵達時間提早一些，「不然那個人潮，維安想擋都擋不住」。我們在遠處的維安封鎖線外頭，隱約看見萬頭攢動，近處少數有幸握手的民眾，不停鼓譟著「馬先生好！」

最誇張的場面發生在重慶。三峽博物館正對面是氣派的「重慶人民大禮堂」，底下還有一個可聚集萬人的大廣場，而馬總統走出博物館後，徑直來到前面的天台，朝著底下的群眾揮手，開啟「萬民擁戴模式」；入夜，我們離開彈子石老街，前往欣賞夜景的路上，街道竟然擠得水泄不通！四周都是高舉手機的民眾，活像跨年或演唱會散場，直到維安逐漸拉起封鎖線，行進才得以順暢。

「那些都是事先安排好的，我們都進不去。」有大陸朋友傳訊息抱怨道。這個說法未必正確，但凸顯大陸對我們維安的重視，畢竟大陸那麼大、人那麼多，安全卻容不下一丁點差錯，又要賣「馬先生」面子，當局的緊張程度可想而知，也怪不得我們在長沙無法自由逛夜市了。所幸湖南台辦替我們準備爆量的在地人氣手搖「茶顏悅色」，短短兩天灌了五六杯，喝得大家直喊「別再買了！」

祭祖與尋根，回到最初的溫柔

台灣許多的原住民部落，為了讓年輕一代知道自己從哪來，常由耆老與獵人帶領孩子們翻山越嶺，回到杳無人煙的深山叢林，只為讓他們尋回自己的「根」。那是代代口耳相傳，祖先曾經居住、奔跑的地方。

知道自己從何而來，是為了不忘本，也是我們得以保持謙和、寬厚的原動力──沒有人能毫無憑藉地安然生長、茁壯於這個世界，因此要懂得感謝造就這一切的所有前人們。而有時，要感謝的人太多，一如陳之藩《謝天》所言，那麼我們謝天。尋根，是刻寫進人類基因中，最溫暖且柔軟的一塊，在根源之前，我們是如此渺小，一切的憤懣攻訐，都顯得如此微不足道。

八歲那年，祖父帶我回到重慶綦江的老家。看著聯絡簿上，母親代為撰寫的請假事由「返鄉祭祖」，我其實沒什麼感覺，只知道那幾天不用上學真開心！2003年的大陸，映入眼簾的卻是髒髒舊舊的街道，長江邊上臭氣熏天的公廁，則是實質上的「門都沒有」。當時年紀小，只覺得離家那麼遠，市容又不如台北整潔，到底有什麼好來的？祭拜儀式上，看著曾祖父母墳塚前痛哭失聲的祖父，我也只知道這是個莊嚴肅穆的場合，保持沉默即可，畢竟一包包的土堆裏頭，沒有一個是我見過的人。

回到台灣，祖父又帶著我參觀台北故宮。玻璃窗內，盡是歷代王公貴族、文人雅士收藏的奇珍異寶，我依然沒什麼感覺，還很不耐煩地催促爺爺，趕快離開這個死氣沉沉的地方。

隨著年歲增長、閱讀史料，我才漸漸知道，祖父的涕淚橫流，是故鄉與親人的羈絆，被戰火無情撕扯的痛；故宮國寶的歲月靜好，也是飽經驥駟軸轆、驚濤駭浪，終得喘息的劫後餘生。如此沉重，是承平時代出生的我們難以理解的，但也因戰爭早已過去，人們終得以朵朵鮮花、句句悼念，撫平歷史的傷痕。

返鄉、祭祖，莫不為了連結過去、知道自己何以擁有現在，未來的方向便有所依托。這年清明，馬總統在湖南找回自己的根，我們也在大陸，找到中華民國的根。

所謂的「一家人」

對於大陸方面不斷的溫情喊話「我們是一家人」，我並不特別反感。畢竟所謂的「一家人」可以是各種型態，不單單只是政治上的，也可以是血緣、文化上的。但最重要的元素，永遠該是「感情的羈絆」。少了感情，血緣再接近又如何？而感情深厚，關係再遠都可以成為一家人，四海之內，皆兄弟也。

但也因此，聽完「我們是一家人」，我感到深深的諷刺與無奈。

離開大陸前一晚，上海「申城之光」遊船的晚宴上，我們同眾多國台辦官員舉杯惜別，聊著過去10天的種種，甚至玩在一起，合影、自拍樣樣來，場面煞是溫馨。但與此同時，由於蔡總統訪美的緣故，解放軍宣布在台灣外海進行軍演。兩軍的劍拔弩張，與甲板上的歌舞昇平，形成了諷刺的對比。

我想說的是，我們願意友好，甚至也透過幾天的朝夕相處，實質和你們拉近了心的距離，而另一方面，你們卻拿著武器，威脅我們在台灣的其他家人。我們究竟該相信你們的哪一面？這樣的「家」，又真的會如同你們所高喊的那樣和諧嗎？

我由衷希望有一天，當兩岸相向而行時，手中不需要握著暗器、背後不用藏著刀，也不擔心對方會暗算自己。我們持續溝通，但絕不妥協於武力威脅。

總結

如果還是無法理解為何要和「敵人」交流對話、設法和解，我推薦一部日本動漫作品《進擊的巨人》，很適合多看幾次，抽絲剝繭進行反思。劇中完整描述了戰爭的起因、雙方的理性思考與互相認知、不得不動手的苦衷，到最後會發現，沒有誰是真正錯的那方，差異卻依然存在，衝突卻依然發生。那麼，錯的究竟是什麼？

我盡量不劇透，但劇中的世界觀與台海兩岸有若干雷同之處。我們或許沒有「地鳴」，但有的是一切太遲之前，相互理解與對話的機會；我們必須持續前進，但前進方向還有選擇的餘地。

這趟行程受到陸方最高規格的禮遇，大家著實嚇了一大跳。但我們都很清楚，這是馬總統任內對中國大陸友善的態度，所換來的賓至如歸，正所謂前人種樹後人乘涼，這輩子可能也只有這麼一次機會了。

不得不說，馬總統真的是一位有智慧與遠見的領導人，願意開啟溝通與對話，永遠比挑釁、叫囂具備實質上的益處，也才有機會達成雙贏局面。在兵戎相見之外，我們永遠有另一種選項。

或許兩岸的認知與政治語言早已大相逕庭，但友善本源自於溝通的「誠意」——我們看到，台辦官員對同學的好奇一一說明，也願意包容我們因為來自台灣，而在用詞、想法上有所差別，並沒有對此「糾正」或是「提醒」，而是「啊～在你們這叫做……（台式用詞），對吧！」人與人之間的尊重，不也就是如此嗎？

我們承載著同樣的過去，卻因為不同的選擇，而有了不同的今天，但也因為今天的選擇，而能展望更美好的明天。希望就算差異永遠存在，我們依然能找到彼此都舒服的相處方式，繼續一起喝網紅奶茶、吃香噴噴的重慶火鍋。

（張昌翊/ 戶外運動部落客、攝影師「御風泊客」）