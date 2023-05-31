全民健保是國人十分引以為傲的政策，但也年年引發諸多爭議及討論，主要癥結還是在於健保經費不足，而提高健保費用又困難重重。近日媒體報導，根據內政部與衛福部的最新統計顯示，國人「不健康餘命」長達7.56年，但明年度健保總額卻恐遭大砍150億，引發醫療界抗議，也擔憂醫療品質將因資源不足而大幅降低。

究竟這個問題有多嚴重？根據經濟合作暨發展組織（OECD）和衛福部資料顯示，我國國民醫療保健支出僅佔國內生產毛額（GDP）的6.1％，不但遠低於美國的17.2％，德國的11.3％，日本的10.7％，南韓的8％，也低於義大利、捷克、紐西蘭等多數已開發國家。而就醫療健康的一些指標來看，在新生兒死亡率、主要癌症存活率、可避免死亡率、國人平均餘命等，雖然高於全球平均，但也比不上德、日、韓、星等國家，相信這都與投入資源不足息息相關。

為了控制健保經費，政府每年按例都要調降給付藥價，對於新近研發核准的新藥新療法，也往往無法增列入給付名單，這些都導致相當嚴重的後果。藥價持續調降，使得許多藥廠在台銷售的意願下降。以2020年一類新藥為例，我國全民健保的核價，約僅為十個參考國家中位價的81％；至於有中等程度改善的2A新藥核價，則僅有十國中位價的59.6％。

這樣因為經費不足，而藥價偏低或無法列入健保給付，已經造成了醫師和病患用不到較新較有效的藥物，也無法使用基因定序等先進的醫療檢驗及儀器，以致許多病患得不到應有的治療。這情形在癌症等重大傷病特別嚴重，也讓我國起步較早的精準醫療，逐漸陷入落後他國的窘境。

除了用不到新藥新檢驗之外，年年調降藥價也成為間接導致缺藥的原因之一，連一般的學名藥都不例外。此外，由於全民健保資源的不足，擠壓到醫療機構的收入，使得多數醫護人員負荷過重，醫護品質及效率降低，長期來說，都很不利民眾健康。這情況若無法改善，再加上社會高齡化的影響，勢必造成全民體弱多病，國力衰弱。

如何才能解決這些問題呢？不外乎「開源節流」。世界衛生組織（WHO）主張「健康是一種投資，而不是成本」，因此首先應該把強化健康醫療，打造更具韌性的醫療照護體系，當作一種投資。

上個月，台灣醫務管理學會聯合了相關醫藥產業公協會和學者專家，共同提出2023台北健康照護宣言，呼籲政府與全體民眾，在2028年前，把醫療保健支出占GDP比重，從6.1％提高到8％以上，獲得許多醫護及病友團體的迴響，這的確是最根本的解決方案，也是大家必須面臨的抉擇，我們應該認清以金錢換取生命，而不是以生命換取金錢，才是最明智的決定。

其次，宜積極啟動調整商業健康保險機制，做為全民健保的補位險。借鏡新加坡、澳洲等國的制度和經驗，清楚切割出國家保險未能給付的範圍和項目，由民間保險公司設計保單，讓民眾依自己的需要及經濟能力選擇適當方案，以補全民健保的不足。

至於在節流方面，最重要的則是要適度提高健保自付額度，以減少不必要的重複而頻繁的看診和取藥，避免濫用，浪費醫療資源。此外也可以建置民眾主動提升健康及預防疾病的誘因，減少疾病的發生率。而政策性的主動挑選特定新醫療科技及臨床應用，給予優先給付，若選擇得宜，也可省下醫療費用。例如幾年前，由政府主導的消除C型肝炎專案，就是最成功的案例，為後續省下了大筆C肝醫療的健保經費。

我們大家都以全民健保為傲，但因其資源不足，經常捉襟見肘，已嚴重影響國民醫療健康。而提高健保經費，又往往是選舉的票房毒藥，因此在政治考量下一再拖延，目前已落後許多國家。期待政府能積極面對問題，及早將增加健保資源列為下階段重要施政重點，為全民健康及醫療建立更長期穩固的未來。