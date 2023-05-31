日本防衛省統合幕僚監部於5月29日公布中國海軍1艘現代級驅逐艦、1艘江凱級護衛艦、以及2艘「071型」登陸艦，26日下午4點左右，由台灣東部海域、經日本與那國嶼以南130公里北行，再過我釣魚台以西約80公里北行。情況罕見，引發台日高度關注！

5月25日國防部長邱國正接受立委陳以信質詢表示，台海「假如有狀況，沒有前方、後方、東部、西部的問題，（我方）每個部隊都要強化戰力保存」。並指稱共艦從去年8月開始，到去年底就固定出現在東部外海。中共最起碼保持5艘左右的軍艦在台灣周邊，台海北端若有狀況的話會加派，東邊也有中共軍艦巡弋，已出現一陣子。

日前日本海上保安廳表示，中國海警船隊從3月以來於尖閣諸島（我釣魚台）周邊海域，同時會開啟船舶識別（AIS）。日方研判，向國際宣示中國對釣魚台列嶼「實際控制」。近期，共軍蘇愷-30戰機與殲轟-7戰機也頻密飛近我釣魚台西北空域，可能隨時作為中國海警船隊空中支援兵力。

首先，從我國防部近日公布共艦數量，5月24日總數7艘、25日11艘、26日10艘、27日11艘、28日降至3艘，可見平時共艦在台灣周邊海域約3至4艘。前陣子增至5至7艘。可能是針對美雙航母從美軍駐日本海軍基地出港活動訊息增加（參考0526美雙航母出港 共軍雙艦齊出緊盯），並附加上述東部戰區海軍登陸艦隊4艘。整體於5月26日形成更完整的戰場態勢，為共軍東部戰區海空兵力，先後應對與模擬打擊美方機艦兵力，保障共軍登陸艦群航渡，或覓尋登陸點等科目聯合綜合演練。

其次，從上述日方資料查詢，目前中國海軍配備有滿載排水量8500噸之俄製現代級驅逐艦者，僅有東部戰區海軍。均隸屬東部戰區海軍駐浙江舟山第3驅逐艦支隊，計有956EM型驅逐艦2艘寧波/139、泰州/138，均服役於2006 年以及956E型驅逐艦2艘福州/137服役於2001年、杭州/136服役於2000年，東部戰區海軍總共部署4艘，其他南部與北部戰區所屬海軍單位，均無配備俄製現代級驅逐艦。

依據中國東部戰區海軍目前在台海周邊海域警巡或常態巡弋，多數以第6驅逐艦支隊所屬作戰艦為主；第3驅逐艦支隊所屬乃擔任其他任務支援為輔。再者，上述現代級驅逐艦為第3驅逐艦支隊作戰主力，並以同艦隊驅、護協同執行任務等，推測日方所稱之共軍054A型護衛艦，也可能是東部戰區第3驅逐艦支隊所派遣。目前共計5艘舟山/529、徐州/530、湘潭/531、荊州/532、南通/533，前3艘為台海常態性兵力。

綜合前二者現代級、054A型共軍驅護艦型協同遠訓者，發現今年3月初東部戰區海軍第3驅逐艦支隊956EM型驅逐艦寧波/139與054A型護衛艦湘潭/531協同由東海經宮古海峽進入西太平洋；另第3驅逐艦支隊956E型驅逐艦杭州/136、搭配052D型驅逐艦蘇州/132由東海進入西太平洋。

其中據聞杭州號現代級，曾經換裝雷達與電戰系統、加裝拖曳陣列聲納。並拆除原俄製SA-N-7中程防空導彈系統與8枚3M80（SS-N-22「日炙」）反艦導彈，改為自製2座16聯裝的紅旗16防空導彈垂直發射裝置及鷹擊12型反艦導彈，另外加裝1座紅旗10近迫防空導彈系統，整體與其自製作戰艦戰力同級。因此，現代級驅逐艦可能擔任2艘071型船塢登陸艦登陸群遠距防空反艦防禦，並與054A型護衛艦、直-9艦載反潛直升機等協同執行艦隊反潛警戒任務。

至於，日方所稱共軍2艘071型船塢登陸艦，同理可證，也隸屬於中國東部戰區海軍駐上海海軍基地登陸艦第5支隊，該支隊共計有3艘071型綜合登陸艦，分別為龍虎山號/980，服役於2018年、四明山號/986，服役於2020年、沂蒙山號/988，服役於2016年。071型船塢登陸艦主要可裝在一個陸戰隊加強營，4艘氣墊登陸艇和6架直升機進行登陸。此次航訓，071型船塢登陸艦由1艘增至2艘的態勢發展觀之，海空兩棲登陸力度增強，未來不排除將持續增加。

回顧，前（2021）年11月14至16日我國軍濟陽級巡防艦與海上民眾曾發現中國東部戰區海軍071型船塢登陸艦與052D型驅逐艦、054A型護衛艦，由東海通過台灣和與那國島之間的航道，進入花蓮外海，並於該海域進行演習南行。去年4月份071型綜合登陸艦沂蒙山/988與054A型護衛艦舟山/529，由西太平洋經宮古海峽往東海海域返航。6月份071型綜合登陸艦四明山號/986與大中型作戰艦船3艘，由東海經日本奄美大島往西太平洋活動。從以往中國東部戰區海軍執行登陸艦編隊動態，推斷可能執行單純登陸艦編隊遠海訓練，我國人無須擔心。

對此，提醒相關單位者須觀察未來是否將擴及整個071型船塢登陸艦3艘編形，或提升納入075型兩棲攻擊艦、以及航渡期間是否有演練氣墊登陸艇，執行「遠海兩棲載具航渡」、「遠洋兩棲突擊」登陸科目。也須注意，前者演練地點是在我花東外海，亦向日方與那國嶼等西南諸島、我釣魚台領土主權爭議等兵力展示，恐須持續嚴密關注。

（作者為陳守仁孫學研究中心助理研究員、中華經略國防協會副研究員、文化國發所博士）

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