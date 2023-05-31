民進黨主席暨總統參選人賴清德日前說「相關單位正規劃讓停機的核能機組維持緊急使用效能，以備不時之需」，引發朝野質疑「非核鬆動」；民進黨事後澄清，非核立場堅守未變。「非核家園」是民進黨的神主牌，賴清德究係「口誤」、拆彈，還是拆台？

蔡政府能源政策的負面效應逐漸浮現，包括：廢核電後大量增設氣電、綠電，以應對缺電危機。氣電因俄烏戰爭導致天然氣價格大漲，綠電受天氣不穩定影響，同時有破壞環境、二次環境汙染問題，台電既要負擔沉重的能源成本，又要高價收購綠電，還不能調漲電價，巨大虧損只能靠政府編列上千億補助款填補，這是全民埋單的蠢事。

偏偏蔡政府又信誓旦旦要推動高耗能的台積電新廠根留台灣，又要達成2050淨零碳排目標，以大量氣電、綠電取代核電，這些互為矛盾因果，怎麼能以發展儲能技術唬弄老百姓？總而言之，又要馬兒好，又要馬兒不吃草，蔡政府的愚民大內宣，根本不可行也不負責任。

2024之後也許不關蔡英文的事，可是賴清德「有可能」必須出來收拾爛攤子，錯誤的能源政策極可能是民進黨新境界智庫董事長童子賢和賴清德擔心的破口，「非核家園」或許是民進黨的神主牌，但是「2025非核家園」不是，2012年蔡英文角逐總統大選時納入政見，但是多加了「2025」時間表，猶如一只緊箍咒。

台灣缺不缺電？童子賢、賴清德心裡有數。本來可以30年、50年軟著陸轉向非核家園，是誰逼得台灣8年內「非核」硬著陸，不出問題才怪！賴清德當然不會是「口誤」，那是拆「非核」的彈？還是拆蔡英文的台？

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