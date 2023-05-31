幾周前，基輔市長克里契科公布一段視頻，顯示烏克蘭以美制愛國者防空系統，成功攔截俄軍發射的「匕首」極音速飛彈，美五角大廈發言人賴德隨即證實上述說法。由於匕首的飛行速度超過10馬赫，愛國者飛彈即使最先進的三型亦不超過5馬赫，這不合理的結果引起許多專家質疑。

撇開各種學理分析，此處不妨讓「相片」說話。圖一兩張相片可輕易從網路取得，縱然再是外行，必也清楚這兩者絕不是「同一個東西」。

當然，匕首飛彈可能有不同的型式。不同型式的飛彈攻擊的目標不同，以致彈頭的外形有異。然而即使如此，試想匕首飛彈飛行速度超過10馬赫，與空氣磨擦產生的彈體溫度約為攝氏2500度，一旦被擊落，殘體撞擊草地，裂紋刮到的綠草，攝影時可能依舊「翠綠」如新？（見圖二）

圖二：基輔市長展示殘骸的放大照。（作者提供）

物理現象雖不會說話，但它呈現的鐵證不容反駁。

即使真相如此明顯，後續支持「愛國者飛彈擊落匕首」的新聞接二連三，後來索性加碼到「擊落7枚匕首」，甚至出現：據軍事分析家說，連五角大廈也為它（愛國者飛彈）在俄烏戰爭中的成功大吃一驚！

到底什麼是真、什麼是假，我徹底迷糊了。為了追求真相，每一則相關新聞我都追根究底，以為能看到什麼新事證，卻失望地發現所有報導引用的相片，全來自基輔市長提供視頻中的殘骸。

春秋戰國時期，魏王和臣子聊天。臣子問：「如果有人說市區出現老虎，您相信嗎？」魏王說：「我當然不信。」臣子又問：「如果又來一個人說市區出現老虎，您相信嗎？」魏王想了想說：「我會懷疑。」臣子接續問：「如果再來一個人說市區出現老虎，您相信嗎？」魏王嘆道：「我相信了。」

以上這則故事是「三人成市虎」的典故。

這故事告訴我們什麼？一個謊言不管如何荒謬、可笑，當透過不斷傳播，特別是官方出面做保，再假的訊息都有人信以為真。

什麼是認知戰？從某個角度看，不就是「說謊比賽」？（作者為海軍退役上校）

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