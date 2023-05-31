隨著疫情趨緩、邊境解封，兩岸各種活動迅速展開，其中最受矚目的，是觀光遊遊和影視流行音樂的交流。大陸已宣布開放台灣團客旅遊大陸，但陸委會仍未許可，台灣團客赴大陸旅遊還要再等等，無須官方許可的歌手赴大陸巡演，則已熱鬧進行，並陸續引爆搶票熱潮。

歌手登陸創造感動

大陸國台辦估計，今年台灣歌手和樂隊，將在大陸舉辦百場大型演唱會，並參與數十個大型音樂節目演出，可望再掀起一波波台灣流行音樂潮。首先登場的是周杰倫，5月初在香港舉辦7場「嘉年華」世界巡迴演唱會，超過14萬名觀眾進場，創下該場地個人演唱會最多場次及最多觀眾紀錄。接下來周杰倫還要在海口、太原等地開唱，歌迷們正研究搶票攻略。

台灣天團五月天近日在北京展開6場演出，吸引了60萬歌迷到場、吸金台幣29億元，創下生涯高峰；阿妹預計8月啟動大陸巡演，蔡依林、林俊傑、劉若英、林宥嘉等歌手，也已經或即將啟動大陸巡迴演出。

除了演唱會，台灣歌手透過明星女團競演真人秀節目《乘風破浪的姐姐》和《聲生不息‧寶島季》等節目演出，被越來越多大陸觀眾認識和喜歡。

《乘姐》邀請30歲以上女性藝人組隊競演，隊伍成員包括兩岸三地的藝人，新鮮的組合不但帶給觀眾不同的欣賞樂趣，藝人歌手透過合作，也建立了情誼和默契，並帶動各自的歌迷與粉絲觀看，認識、關注且欣賞不同地區的華語藝人。

《聲生不息‧寶島季》節目邀請的歌手，年代和表演風格跨距很大，除了「殿堂級」的資深歌手外，還包括新人，如獲得2021年第32屆金曲獎最佳新人獎的新世代女歌手「？te」（讀音為「壞特」）也受邀演出。老實說，即使在台灣，認識？te的觀眾可能都相當有限，但《聲生不息‧寶島季》為這位新人預備了一個讓她直說「好酷」的大舞台，盡情表演。微博上有網友讚美她的聲音很特別，「像一朵花從泥土裡長出然後盛放。」

曾在2015年遭到大陸文化部列為網路音樂產品黑名單的張震嶽和饒舌歌手MC HotDog已獲解禁，成為《中國有嘻哈》節目的導師，也參與《聲生不息‧寶島季》的演出。可以看出，從早年的鄧麗君到校園民歌、李宗盛打造的都會情歌，到新世代的嘻哈搖滾、另類小眾音樂，大陸觀眾對台灣音樂的接受度非常寬廣，各種類型和年代的歌手都能在大陸找到一片天。

在音樂中融為一體

事實上，台灣電視節目型態因大環境改變，綜藝節目大量減少，歌手面臨舞台縮減的窘境，反而在大陸有比較多演出的機會，蕭敬騰、楊宗緯、趙傳、張信哲等多位歌手，歌唱事業重心已移往大陸；曾有「甜心教主」稱號的藝人王心凌，唱跳年齡已過，演出機會大為減少，2022年加入第三季《乘風破浪的姐姐》，成名曲〈愛你〉在網路上掀起唱跳風潮，成為微博話題第一名，王心凌再創事業高峰，甚至帶動所屬經紀公司的股價；以〈阿刁〉在大陸爆紅的張韶涵，同樣在大陸開啟歌唱事業第二春。

曾在反服貿事件引發爭議的「五月天」，一度受到大陸聽友抵制，為此，五月天主唱阿信特別寫下一段話，說自己從未反服貿，「最期待的就是兩岸年輕一代有更多朋友，從善的互相了解交流與融合，只有如此，才能給兩岸三地的我們都期待的解答」。這應該也是兩岸藝人和許多歌迷的心聲。

受到政治影響，近年來兩岸關係彷彿進入冰凍狀態，然而，談到流行文化、特別是流行音樂，兩岸民眾立刻就有無數共同的回憶和話題，形同建立了「華語流行音樂共同體」。兩岸民眾在這個跨越了不同世代、更跨越了政治鴻溝的共同體中，以粉絲的身分相遇，在音樂中融為一體，共同尋求並創造更多感動與美好的時刻。