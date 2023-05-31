新北市長侯友宜代表國民黨角逐2024總統大選而被民進黨貼上「落跑標籤」，民進黨無視副總統賴清德堪稱「資深跑者」，從國大代表、立法委員、臺南市長落跑經驗班班可考，遂以執政當局的「主人道德」，強灌侯友宜「奴隸道德」的「「落跑」人設。

學者尼采指出世界有「主人道德」和「奴隸道德」，「主人道德」對強者而言只有好壞標準，「奴隸道德」在弱者之中卻有善惡準則；當賴清德以「主人道德」強調自己「落跑歷史」都有符合黨內「二分之一條款」規定，對侯友宜的「奴隸道德」即便累積「十三年市政」卻被意見氣候公審落跑。

正常國家文化基金會政策中心公布最新民調結果，調查顯示超過5成民眾不支持新北市長侯友宜落跑參選總統，甚至也有超過5成民眾認為應該辭去新北市長職務，加上民進黨對侯友宜全力展開集體人設「落跑市長」，已讓市政議題、選舉補助、請假請辭等，加上下會期總預算審查市長缺席，以合理化綠營議員鎖定「國政」打侯。

政黨政治一旦出現落跑參選的「雙重道德」，便會建構主觀框架玩弄「民意基礎」的不良形象，賴清德以執政優勢強化「主人道德」競選總統從未陷入表態障礙，無須帶職、請辭、徵召手段讓其師出有名，依舊維持「賴神形象」，讓侯友宜落跑參選的「奴隸道德」無從辯解。

侯友宜的「落跑」人設浮現，反凸顯出打侯戰略的黔驢技窮，賴清德的師出有名，不過只是民進黨的「強勢道德」。

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