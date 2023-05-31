最近傳出我們向美國購買的武器裝備有延遲交貨的情形，這應該是意料中的事情，因為過去一年多以來由於俄烏戰爭，美歐等國大量援助烏克蘭各式的武器裝備，美國的五大軍工生產廠商供應不及，對於台灣的交貨期程只好順延了。

根據瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所及詹氏資訊集團的統計，2022年世界軍事支出高達2.24兆美元的天文數字！

國防預算最高的前五名國家是：美國，8770億美元；中國，2250億美元；俄羅斯，估計860.4億美元；印度811美元；沙烏地阿拉伯750億美元。

台灣的近鄰日本，460億美元。日本國會已通過下年度國防預算增加26.3 %，達到517億美元。主要增加的項目是購買400枚戰斧飛彈、16架F-35，並與英國及義大利發展下一代的戰鬥機。2022年韓國的國防預算是420億美元。尹錫悅總統在今年3月批准國防改革4.0計畫，預算增加4.4%，主要用在購買20架美國F-35A隱形戰機，發展各式飛彈系統、戰車、蔚山級護衛艦及人工智慧在國防中的運用。菲律賓的國防支出近十年來逐漸增加，2023年達到42.8億美元，比今年增加8%，用以購買黑鷹直升機等裝備。

2022年軍費支出最高的前15名國家就占了世界軍事支出的82%，或1.84兆美元。美國占全世界軍費總支出的39%，中國占13%，其次是俄羅斯，3.9%；印度，3.6 %；沙烏地阿拉伯3.3%。2022年烏克蘭因為戰爭的緣故軍事支出增加了640%，軍費支出首度晉升到第11名。

2022年美國對烏克蘭的軍事援助高達190.9億美元，占美國總軍事開支的2.3%。中國的軍事支出2022年高達2920億美元，比前一年增加4.2%，跟10年前相比增加了63%。過去28年來中國的軍事支出有增無減。

俄羅斯由於侵略發動對烏克蘭的戰爭，軍事支出估計增加9.2%，總金額高達864億美元，占俄羅斯GDP4.1%。

中歐及西歐的36個國家當中，23個國家在2022年增加了軍事的支出，平均增加幅度13%，增加幅度最大的是盧森堡的45%。這一股增加軍事預算之風也吹向了一向保持中立的瑞士，擬斥資60億法郎（約台幣1951億元），購買36架F-35戰機。

依據Foreign Affairs Insights & Review (FAIR) 及瑞典和平研究所的調研，全世界全五大的軍火公司都是美國的公司，他們的產品琳瑯滿目，有軍用的，也有民用的。總營收排名第一的是洛克希德馬丁，年銷售金額670億美元，主要產品是F-22、F-16、F-35戰鬥機、直升機、標槍飛彈及衛星系統。第二是雷神科技公司，銷售總額643億美元，主要供應刺針飛彈、雷達及電戰系統。第三是波音公司，銷售總額622億美元，主要的產品包括B-52轟炸機、無人機及飛彈系統。第四為諾斯洛普格魯曼公司，銷售總額356億美元，主要產品包括B-2A等各式軍機、航母、飛彈及太空系統。第五為通用動力公司，銷售總額384億美元，主要產品包括軍艦、核潛艇、坦克及其他防禦系統。

國防預算因為涉及國家的機密與研發機密項目，或科目編列方式不同，帳面上的數字不盡準確，美國經常批評中國大陸軍事支出不透明、不可靠。有些國家則故意隱匿，例如去年8月美國國務院公布《世界軍費及武器轉讓報告》，2019年北韓的軍事開支在43億至110億美元之間，兩個數字的差距非常大，缺乏實際的參考性。

在經濟不景氣的2022年, 因地緣政治的動盪，軍火供應商的業績卻蒸蒸日上。目前俄烏戰爭還看不到盡頭，歐洲國家對自身的安全憂心忡忡；北韓蠢蠢欲動，日本及韓國的風險意識遽升；台海及南海地區動蕩不安，周邊國家大肆擴充軍備；中東若干國家如葉門、敘利亞、黎巴嫩的安全情勢不容樂觀；非洲的蘇丹、伊索匹亞、剛果等地的內戰還在進行。

舉世滔滔之際，各國只著眼於增加國防經費，競相購買各式武器，想要靠硬實力嚇阻或自保；相對之下，致力於和平的努力顯得敷衍了事，成效不彰，而經費更是杯水車薪，無濟於事。2023年的世局實不容樂觀！（作者為前駐以色列特任大使）

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