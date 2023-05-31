美國給台灣的5億美元軍援，刺針便攜式防空導彈到台灣了。大陸國台辦表示，此舉將會讓台灣同胞變成砲灰，堅決反對。刺針導彈到台灣後，山東艦航母戰鬥群，也立刻穿越台灣海峽以示抗議。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，美國售台武器，違反了中美三個聯合公報，特別是「八一七公報」規定，中方堅決反對。美方加快對台售武的動向再次證明，美國打「台灣牌」，企圖把台灣打造成「豪豬」，實質是在「毀台」。

媒體報導，北約將領3月中祕密訪台。其實，台灣跟美國、北約、日本的勾結，當然不是只有媒體報導的這些。媒體報導的，只是他們丟出來，刻意釋放的，浮在水面的小部分。

美國說要用核武「捍衛東亞」，那麼，核武不會打在台灣牌上？日本跟台灣的軍事合作，目標不是大陸？日本跟北約簽約，要一起搞航太科技。那麼，大陸還讓大學帶日本上太空，幫助日本解決火箭問題？

台大政治系學生，前幾天自己辦個投票。其中一題，認為國家是台灣的，有73票。也就是驚人的99分之73。台灣不是國家，但以政治為專業的學生，他們的國家認同，卻絕大多數是台灣。國家認同是很難改變的。台獨認同越來越強烈而普遍，兩岸融合就越來越不可能。

學生的國家認同為中國的，只有3票。也就是99分之3。這些人在步入社會後，在大環境的氛圍下，只會加弱化自已的中國認同。或是到大陸發展。留在台灣的，在台灣的選票政治裡，根本可以完全忽略不計，不可能有政客會在乎他們。於是會更加快速弱化。

而國家認同為「既是中國也是台灣」，是23票。這選項其實很怪異，呈現了法理的矛盾。

但在有這個選項的情形下，竟然還是有23票。顯現了情感跟理智的矛盾。國家認同的混亂，可見一斑。

結論是，有中國認同的學生，最多也只有23+3，再過半才能當選的選舉裡，無法當選任何席次。所以，台獨認同會被強化到百分百的選區。

只要很短的時間，中國國家認同就會更快速的消失。

同一批學生的投票：支持賴清德是44票，柯文哲33票，侯友宜13票。這表示，無論是誰當選台灣領導人，都不會改變台灣更加台獨的速度。

柯文哲、國民黨跟民進黨，不管誰當選，差異都不會太大。嘴巴都講要和平。美國的各式飛彈、日本軍事合作、北約祕密連結，都不會改變。（作者為作家）

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