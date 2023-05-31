郭台銘未取得國民黨徵召後，在金門上演一齣沒人看得懂的政治戲碼。他拿和平宣言給賴清德，說誰能推動就支持誰；晚上拉著柯文哲去海邊看月亮，說「月亮代表我的心」。但不久前，郭才公開表態支持侯友宜，現在突然蹭賴、拉柯，或許連月亮都不懂郭董的心。

國民黨5月17日徵召侯友宜選總統，郭台銘在臉書表達風度，恭喜侯獲得徵召，並表達將信守承諾盡最大努力支持侯友宜勝選。郭台銘若願意在接下來的選舉全力輔選，助國民黨重返執政，國民黨所有人都將欠他人情，這段過程也將成為佳話。

不過才半個月，郭台銘從日本返台後，趕赴金門見賴清德、柯文哲。本來講明要全力支持侯友宜，卻在將和平宣言交給賴清德後，又說誰能推動就支持誰，立場顯得曖昧。

更詭異的畫面則在晚上出現，媒體報導郭台銘打了5、6通電話要找柯文哲，還跑去對方的民宿要柯文哲出來看海；事前不僅通知媒體，還有「自媒體」在旁錄影，問郭要不要跟柯說什麼，郭在鏡頭前大喊「海誓山盟」、「月亮代表我的心」，肉麻到不行，接著就出現兩人在海邊遙望廈門尬聊的畫面。

若真要問月亮，月亮可能也不知郭董的心。郭台銘選擇這樣做，讓藍軍看得一頭霧水；由於外界都評估他不會想要副手的角色，那麼最有可能的或許是他想對各政黨發揮影響力。

過去幾場造勢，不免令郭台銘忘不了人潮簇擁，郭粉的吶喊跟抬轎讓他流連忘返；如今隨著國民黨總統人選底定，當初竭盡所能拚來的人氣如果就這樣散去，或是轉為別人的政治資產，這對長年縱橫商場的他而言難免感到不划算，不如讓藍綠白都眼饞他的幫忙，盤算著藉此發揮更大影響力，所以才搞這一齣戲。

政治是講誠信的，過去郭台銘因初選失利退黨一次，現在如果又翻臉不認帳，郭粉看在眼裡會有何想法？做生意講究信用，搞政治何嘗不是？若三番兩次贏不了就翻桌，如此紀錄拿到政治場域上，除了「另有意圖」的政客外，還有誰願與之結盟？

郭董不用把問題推給月亮，因為月亮肯定不懂他的心，月亮也不知如何打選戰。此時郭董應該深刻思考，如果下架民進黨是最重要的事，那怎麼做才是對的，他應該很清楚才是。如果他心裡一開始就不在意民進黨會不會被下架，而是想著自己能否站在高位影響政局而已，那這樣的格局，恐怕與多數真正熱愛中華民國的老百姓期待有不小落差了。