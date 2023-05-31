無論怎麼看，深藍人士都覺得侯友宜不像傳統國民黨政治人物，理念小同大異，說話腔調有別，連究竟是藍是綠都要聽其言、觀其行。他們多屬意郭台銘代表國民黨參選總統，雖然他不算是成熟的政治人物，但比較像是老國民黨人。郭下侯上，他們悵然若失，不但無法衷心認同侯友宜，甚至感到國民黨已經異化，不再是自己熟悉的心靈歸宿所在。

深藍人士一向是國民黨的鐵衛隊，衝鋒陷陣常勢如破竹，但勢移境遷後，如今已如夕陽餘暉，不足以讓國民黨照亮全地。然而，許多深藍支持者不改其志，仍停留在舊時代的舊框架，不能與時俱進，順應主流民意趨向。過往的總統大選，馬英九能掌握社會脈動，政見貼合主流民意，兼具現實性與務實性，所以兩度高票當選。洪秀柱與韓國瑜未能洗刷過度親中形象，藍色色調過濃，所以無法拉近國民黨與主流民意的落差。

侯友宜本土色彩濃厚，過往政見與作為有點藍又不太藍，有點綠又不太綠；沒有傳統國民黨包袱，又沒有綠營招惹兩岸衝突危機的脫中求獨思維。這樣一個與傳統國民黨若即若離的政治人物，才是在台灣主體性意識走強的時代中，能與民進黨一爭長短的理想候選人。深藍如果看他不順眼，選舉過程消極抵制，甚至口出惡言，那只好把江山留給標榜「抗中保台」的民進黨。

深藍人士多懷抱強烈的中華民族意識，這是台灣抗拒脫中與台獨意向的有力資產。然而，由於贊同統一者越來越少，對中共不符台灣自由民主價值觀的反感者日漸增多，所以民進黨的抗中路線近十年來取得優勢地位。這正是國民黨近兩次中央層級選舉都居下風的根本因素。

民主政治就是民選政治，得民意者得天下，深藍政治人士卻經常把握不住民意主流。比如義務役延長政策，多數民眾看來，這是強化台灣國防戰力最基本對策，但偏偏深藍政客與名嘴大聲反對，致使許多民眾懷疑他們對台灣的忠誠度。這不僅是單純的政策良窳問題，更是護台意志堅決與否的重要表徵；而且，多數民眾不會只把帳記在言說者身上，整個國民黨都要背鍋。

台灣的安全是民眾的首要關切，民進黨過激的反中與親美政策誠然增加引戰風險，所以不能不在政治上降低反中謀獨走向，但加強備戰是必要的，是多數民眾檢驗政黨與政治人物親中與愛台意向的重要標準。如果連強化備戰都反對，那如何能展現捍衛台灣的堅決意志？疑美是必要的，但如果強烈反美，又如何說服民眾台灣抵禦武統需有必要的外援？從蔣中正到蔣經國，不都是積極尋求聯美以保台嗎？

國民黨生於中國大陸，在台灣易地生根，而非從本土孕育而生的政黨，因此與台灣這塊土地的連結深度不足，加上威權統治時代壓迫性作為傷害民眾感情，所以飽受不愛台的攻擊，這是民進黨鬥爭國民黨最有力的憑藉。

國民黨要重回執政，必須深深扎根台灣，展現與台灣安危與共的決心。深藍人士明乎此，就應在下架民進黨的大局指引下，委屈自己的固有心意，為黨爭取執政大權拚出一條活路。

（作者為資深媒體人）