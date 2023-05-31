日前，有台大學生提問「台灣大量依靠天然氣，如果因兩岸衝突被封鎖海運，如何填補能源缺口？」賴清德回答：「目前相關單位規畫，把已經停機的核能機組，維持未來可緊急使用的情況。」

此話一出，上了各大新聞版面，衝擊民進黨非核家園的神主牌。貴為民進黨主席的賴清德，立刻遭到行政院發言人、民進黨發言人雙重打臉，跳出來澄清沒有延役這回事，其背後原因當然是蔡英文總統的意志。不過，發言人強調學生提問的是「極端」戰爭情境，卻也反向證明核能對國防安全的戰略重要性。

賴清德的主張，應分為技術和政治層面討論。技術上，核能機組升載需要2至3天時間，無法作為緊急使用，唯一可行方法是正式延役，在2025年後持續穩定供電。

政治上，則是嘗試衝撞體制。賴清德私底下並不反核，2018年以核養綠公投通過，他以行政院長身分說出「核電是最好的能源」，成為他下台的最後一根稻草。如今賴清德接掌民進黨主席，派童子賢擔任民進黨智庫副董，為的就是改掉能源政策。

近日，童子賢多次公開發表力挺核能的談話，包括「台灣應跟上國際定義，將核能列為綠能」，這是反核團體打死不願承認的事實。以及「台灣應發展核能，尤其下一代的新核能」，指的是郭台銘、曹興誠也提過的小型模組化反應爐。

其實民進黨清楚知道，歷經兩次公投，支持核能，甚至支持核四，早已是民意多數。只因廢核後的利益過於龐大，故民進黨遲遲無法轉彎。為此，賴清德也提出9千億預算的淨零轉型政見，試圖安撫相關集團雨露均霑。

原本賴清德陣營的評估是，如今擁核約6成，反核約3成多，其中的基本教義派已不到1成，其它2成多則是政治反核，因此哪怕被笑髮夾彎，只要能說服他們，核能這張牌將有助他贏得大選。

尤其國民黨提名的候選人，是對核電曖昧的侯友宜。若賴清德先行出手宣布核電延役，甚至核四重新安檢，若有問題則追究責任，若無問題則考慮重啟，屆時侯將失去話語權。

無奈，賴清德仍然過不了大小姐那一關。民進黨人士透露，童子賢曾向蔡英文表示，「既然提名賴主席選總統，不如讓他放手做，台灣經濟需要核能。」大小姐覺得面子掛不住，雙方不歡而散。

對賴清德而言，核能，可能是只能做不能說，先乖乖當個「務實的非核工作者」，但現在才剛動根手指就被大小姐打回去。或許未來就算他當選，2024後仍然是由地下總統蔡英文的意志來決定一切。

（作者為2018年「以核養綠公投案」領銜人）