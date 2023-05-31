蔡英文總統提名4位大法官人選，分別為朱富美、蔡彩貞、陳忠五及尤伯祥，備受外界爭議。至此15位大法官皆由蔡總統提名，一旦無法獨立行使職權，大法官將全面綠化，淪為司法打手，嚴重影響我國司法獨立性及人民權益。

大法官肩負司法重任，也須具備資深專業能力。依「憲法增修條文」第5條及「憲法訴訟法」第1條規定，司法院設大法官15人，由總統提名，經立法院同意任命之；大法官主要掌理六項職權，包括法規範憲法審查及裁判憲法審查案件、機關爭議案件、總統及副總統彈劾案件、政黨違憲解散案件、地方自治保障案件，及統一解釋法律及命令案件。

另依《司法院組織法》規定，大法官應具相關資格之一，包括曾任法官15年以上、檢察官15年以上、執行律師業務25年以上、教育部審定合格之大學或獨立學院專任教授12年以上、講授《法官法》第5條第4項所定主要法律科目8年以上，有專門著作者、國際法庭法官或在學術機關從事公法學或比較法學之研究而有權威著作者，或研究法學，富有政治經驗，聲譽卓著者。

由此檢視4位大法官人選背景，就會發現4人其實都難以符合擔任大法官的嚴苛要求。首先是朱富美，她目前是監察院長陳菊所屬的祕書長，檢察總長邢泰釗是朱富美的先生，她的名單出爐後，實已引來法界批評夫妻將掌握「審檢」大權。

第二位蔡彩貞，現任最高法院法官兼審判長，她的爭議在於外界認為蔡彩貞法律見解過於保守，未來如何發揮大法官職權，牽制惡政，維護司法獨立性，將會是一大挑戰，令人難以期待。第三位陳忠五，現任台大法學院特聘教授的他，最大爭議包括公開反對前總統馬英九「兩岸服務貿易協議」、質疑管中閔當選台大校長後曾連署重啟校長遴選，還曾高度介入主張追討國民黨的黨產。

第四位尤伯祥，曾任太陽花學運律師、司改會委員及促轉會委員，廢死立場明確；同時，依雲林地方法院94年度訴字第44號刑事判決，尤伯祥在雲林焚化爐案中，竟曾教唆證人偽證，有串證之虞。

蔡總統執政以來，用人不講專業，只看政治的顏色，如今連大法官提名人選都淪為政黨化。其中，朱富美、陳忠五、尤伯祥的政治立場又是明顯偏綠，如此備受爭議的人選，不僅難以承擔起我國大法官的責任，未來更無法令人期待能扮演好「憲法的守護者」。

立法院民進黨團預計於6月召開臨時會處理大法官人事同意權案，為維護我國憲法最後一道防線，國人實應認真審視大法官全面政黨化對國家的嚴峻衝擊。

（作者為立法院國民黨團總召）