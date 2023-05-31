非洲東北地區濱臨紅海、位於非洲之角的厄利垂亞在5月下旬慶祝建國30周年，但從各項指標來看，它都屬於後半段的後半段國家，更嚴重地問題是開國英雄阿夫瓦基（Isaias Afwerki）仍然在位，這位獨裁統治者至今未舉行過民主選舉，合法政黨僅有執政的人民民主與正義陣線（People's Front for Democracy and Justice，PFD）。在兩次譴責俄羅斯入侵烏克蘭及制裁方案的聯合國決議案中，厄利垂亞並未如部分國家選擇棄權，而是非洲唯一投下反對票的國家，可以說是長期站在自由民主價值的對立面，因此雖然它脫離衣索比亞完成獨立，但從各項發展來看，它人民的生活比衣索比亞要差，更長期遭到迫害。

厄利垂亞在19世紀末期成為義大利的殖民地，二戰尚未結束，義大利一路敗退，厄利垂亞在1941年成為英國的保護國。11年後，它決定以聯邦成員國的身分加入衣索比亞，但後者卻將其吞併，成為該國的一省，也引發厄利垂亞在1960年代初期展開獨立戰爭，並在1993年成功脫離衣索比亞獨立建國。雖然後者接受這項決定，但它也因此失去了海岸線，成為內陸國家，讓兩國因邊界問題持續發生衝突，直到阿比（Abiy Ahmed）成為衣索比亞總理後，兩國才簽署和平協議。

如果我們查看所有與政治相關的國際指標，就可判定厄利垂亞絕對不是一個有光彩的國家。在歷史最悠久的自由之家分類中，厄利垂亞在政治權利及公民自由兩項，都是最不自由的7分，在194個調查國家中排名全球倒數第二，僅優於敘利亞；在無國界記者組織所做的新聞自由指標方面，它在全球178個國家中，排名倒數第五；《經濟學人》的民主指標，厄利垂亞在167個調查對象中，排名152名；在傳統基金會176個國家的經濟自由指標中，它的經濟自由度世界排名倒數第六；國際透明組織貪腐指標的180個國家調查中，厄利垂亞排名第162，剛好不在最後的10%；在和平基金會的脆弱指標中，專制的厄利垂亞在179個受調查國家中，排名第19，可見政治上也不穩定；僅針對非洲地區54個國家治理情形所做的指標，厄利垂亞排名倒數第3，僅優於長期動亂的剛果民主共和國及無政府狀態的索馬利亞。這些負面的數據，讓厄利垂亞被稱為非洲的北韓。

阿夫瓦基統治下的厄利垂亞沒有國會及公民團體，也缺乏獨立的司法及媒體，且人權問題相當嚴重，特別是宗教的迫害及專斷的逮捕，對異議份子的刑求或是造成後者的無故失蹤，早已是國際人權團體強烈批判的對象。這些政府作為迫使許多厄利垂亞人民出走，遠離家鄉，成為難民，根據聯合國的統計，該國約有10%的人口已成為國際難民，少數幸運者得以在歐美國家安置，部分則到了鄰近的衣索比亞、烏干達、或是目前正處於內戰狀況的蘇丹，但也有許多在地中海偷渡到歐洲時，成為船難的亡魂。美國總統川普曾對部分中東及非洲國家下達旅遊禁令，厄利垂亞就是目標之一。

西方國家的不友善及批判態度，自然而然地就將厄利垂亞推向俄羅斯與中國的一邊。今年初俄羅斯外長拉夫洛夫出訪非洲時，特別將厄利垂亞納入行程中，不僅彰顯兩國關係密切，同時也表達對該國在俄烏戰爭中支持莫斯科的立場表達感激。此外，阿夫瓦基在獨立30周年前夕出訪北京，獲得習近平接待，後者表示兩國建交30年以來，始終相互信任、相互支持、相互支持，面對當前充滿不穩定性、不確定性的國際形勢，發展好中厄關係不僅符合兩國共同和長遠利益，也對維護區域和平及國際公平正義具有重要意義。或許就因為有莫斯科及北京的撐腰，阿夫瓦基才能肆無忌憚地實行高壓統治，讓這個非洲的北韓成為民族自決的反指標。

（作者為國立政治大學國際關係研究中心研究員）