國民黨總統參選人、新北市長侯友宜批評，民進黨總統參選人、副總統兼民進黨主席賴清德，沒有在政治場合說過中華民國。賴辦迅速澄清表示，賴清德擔任行政院長的第1次赴立法院備詢時就說過了。

2017年9月26日，時任行政院長的賴清德，赴立法院進行首次施政報告並備詢。在立委的質詢下，他說「台灣是主權獨立國家，名字叫做中華民國。」這是賴清德自1996年當選國大代表以來，唯一一次在公開場合提到中華民國，從政27年只說了一次中華民國，而且還是搭了「台灣是主權獨立國家」的便車，賴清德的心中究竟有沒有中華民國，或說，「中華民國」在賴清德的心裡到底有何分量，不問可知。

事實上，賴清德當天說的另一句話更廣為人知。他說自己是務實的台獨政治工作者，不管他「擔任什麼職務都不會改變。」

無論是前一句還是後一句，賴清德說的都是謊言。因為這個世界上並沒有一個叫台灣的主權獨立的國家；後者則在賴清德決定參選總統時由他自己推翻了。他說，台灣已經是一個主權獨立的國家，不必再另外宣布獨立，如果台獨早已功德圓滿，那賴清德還要繼續為台獨做什麼政治工作？

顯然在賴清德的心裡，台獨尚未成功、同志仍須努力，只是他知道美國有「疑賴論」，憋著不講而已。傳言中，當年李登輝在蔣經國面前，椅子只坐1/3，表現出一副溫良恭儉讓的樣子，讓小蔣被迷惑，進而讓李有機會奪取大位。顯然賴清德也正如法炮製。

然而，一生只說過一次中華民國、卻說過無數次台獨的賴清德，真的能因如此錯亂的國家認同騙到選票嗎？選民可沒那麼笨！