最近大陸互聯網上，鄉民呼籲盡快武統台灣的聲音甚囂塵上，而解放軍也進行了多次演習，山東艦航母編隊橫穿台灣海峽，讓蔡政府顯得有些尷尬。針對此次山東艦穿越台灣海峽的反應，蔡政府聲稱並沒有越過海峽中線，且國防部對解放軍軍艦進行了監控等活動，這顯然是蔡政府的自我安慰，據西方媒體報導，其實山東艦這一次極有可能沿著海峽中線北上，就算沒有跨過海峽中線，但也就是一步之遙，大陸要想讓蔡政府徹底閉嘴也就是舉手之勞，只是不想讓美國等西方勢力，趁機拿解放軍的日常演習活動大做文章，博取國際輿論優勢罷了。

日前，國軍進行漢光兵棋推演，模擬了解放軍雙航母夾台的戰場情況，試圖以此來尋找解決辦法，問題是能做什麼呢？而且這也不是解放軍航母第一次在台海執行軍事任務了，在解放軍不計其數的繞島演訓中，早已進行了針對性的包圍與演練，解放軍軍艦還直逼美軍關島基地，在震懾台獨分裂勢力的同時，也給了美軍嚴正警告，解放軍完全有能力在控制台灣局勢的同時，對美軍基地形成有效打擊。

多次針對台海的實戰化軍演，充分證明了解放軍有相當實力遂行武力統一途徑，但為何大陸卻遲遲沒有行動呢？一為經濟、二為軍事。

普丁說的一番話，或許可以給大陸鄉民朋友提供理解的思路。普丁曾在一次會議中提到了對台灣問題的個人看法，大概的意思就是，中國作為一個具有超強潛力的經濟體，若想解決台灣問題，只要從經濟發展的角度增強自身實力，就可以「不戰而屈人之兵」，這和大陸現在的做法也是不謀而合。反觀仍在持續的俄烏戰爭，打的是什麼？是消耗戰和經濟戰，端看美國為首的西方國家最先動作就知道，俄烏衝突一開始，他們就凍結了俄羅斯的外匯儲備，包括切斷俄羅斯的能源輸出等經濟貿易往來，從一開始，就想先搞垮俄方的經濟，由此可見經濟實力在現代戰爭中，占據多麼重要的位置。

首先，大陸之所以現在不著急武統，根本原因是，北京方面心知肚明，從來台灣問題背後就是美國在操弄，大陸在回應全球「去美元化」號召的同時，也在通過拉長戰線拖垮美國，讓美國自顧不暇，更何況現在沙烏地阿拉伯也表明想加入「金磚國家」，眾所皆知「金磚國家」組織鼓勵使用人民幣或本幣進行結算，若沙烏地阿拉伯也加入「去美元化」的一員，勢必讓數量難以估計的石油經濟與美元脫鉤，開啟貨幣戰爭，這對美國必將是沉重的打擊。

美國經濟日益衰落，自然就沒有多餘精力放在台海問題上，而台灣本就對大陸有著極強的經濟依賴與貿易依存，沒有了美國的插手，還需要額外動用武力來收復嗎？顯然光是通過經濟合作，就能給兩岸實現和平發展，走上正軌增加決定性因素，料想在經濟上瓦解美國等西方勢力，這也是大陸沒有輕易武統台灣的第一個缘由。

第二點從軍事上來說，大陸可以借著台灣問題，和美軍在西太平洋的舞台上掰掰手腕，才可能瓦解對方組織的各種反中小團體，誰說戰事就一定要發生在台海區域呢？不妨換個思路，為何不能在關島？或者美軍在日本、菲律賓基地？只要美軍利用台海問題炒作，大陸都可以趁此機會，直搗美軍基地，讓美軍與同盟國之間產生隔閡，畢竟誰也不想自己國家領土有遭受打擊的風險。

不管從哪個角度來說，戰爭都不是最理想的解決方案，武統台灣乃是迫不得已的最後選擇，兩岸人民都希望能夠用最小的損失，讓自家人走在一起，不到最後關頭，絕不輕言戰鬥。（作者為台灣青年聯合會理事長 ）

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