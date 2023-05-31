侯友宜的選情並不樂觀，三腳督結構下，很可能讓賴清德撿到便宜。能否下架民進黨，不單是侯友宜或柯文哲個人的問題，更是中華民國與兩岸關係能否撥亂反正的問題，藍白陣營應有危機意識。侯友宜選情不樂觀，主要是戰略被動，又拿不出感動人心、讓人振奮的願景與希望，尤其在兩岸議題上，只喊「戰爭與和平的選擇」，卻提不出建構和平的具體方案，在基本立場問題上只守不攻，只會讓自己陷於被動地位。

下架民進黨 免於戰爭威脅

無庸置疑，2024選舉是「戰爭與和平的選擇」，在企望和平的輿情壓力下，連賴清德都自稱「和平主義者」，但民進黨執政7年，大陸政策失敗，更捲入美中對抗漩渦中，賴清德若當選，恐難擺脫澤倫斯基宿命。「下架民進黨」絕非藍白的競選策略，也不是國民黨或民眾黨的一黨之利，而是台灣能否免於戰爭威脅、持續繁榮發展的切身問題。

跳脫台灣內部小視角，美中台三方內部都有所謂的「鷹派」勢力，希望藉由衝突與戰爭獲利，加上美中對抗的複雜性，2024若民進黨繼續執政，美國鷹派將繼續鼓吹台灣「豪豬化」策略，施壓擴大民防、徵兵，並把防空武器、巷戰設備源源不斷送進台灣。在不斷升高的戰爭威脅下，資金與核心供應鏈將加速外移，產業空洞化不可免，外資卻步、外僑撤離，人心不安，經濟很難繁榮起來。同時，對岸鷹派抬頭，每天喊打喊殺，兩岸民心相互仇視，戰爭可能成為自我實現的預言。

民進黨掌握行政資源與媒體優勢，競選經費應是三黨最寬裕，加上約4成選票基本盤，「下架民進黨」其實並不容易，綜合各家民調數據，賴清德、侯友宜、柯文哲支持度約4：3：3，明年1月投票若按此配置，就是賴清德當選，侯友宜這場選戰極其艱困。在選舉戰略上他需要做到兩點，第一，要和柯文哲建立「下架民進黨」的戰略共識，為未來共同執政奠定基礎；第二，拿出足夠的實力、底氣和信心，讓美中台的和平派皆看到希望。

侯友宜首先需要告訴大陸：兩岸達成永久和平共識，既是對九二共識的傳承和超越，也是兩岸逐步走向融合、心靈契合的基礎。九二共識在2008年至2016年為兩岸和平發展建立了制度基礎，雙方簽署了包括ECFA在內的23項協議，建立了公權力互動機制，並實現了歷史性的「馬習會」，創造了互不否認治權、平等協商的典範。

國家統一前 兩岸制度安排

大陸也要了解，九二共識是兩岸事務性協商的最大公約數，聚焦民間性、經濟性議題，卻無法處理政治性議題，政治性議題繞不開事實存在的「中華民國」問題。民進黨上台7年多，兩岸關係惡化，部分源於兩岸事務性協商中斷，但根本上仍然是兩岸政治問題無解，北京被迫反覆重申「不放棄武力」、不斷派軍機艦繞台、鎖台。

侯友宜要讓美中台和平派看到希望，就要展現建構「兩岸永久和平」的智慧與勇氣，能處理九二共識無法解決的政治、軍事、安全問題，也就是比九二共識更高層級、更穩定的兩岸新共識：第一，台灣和大陸均依憲依法界定兩岸關係性質，國家統一前，兩岸主權同屬中國，治權互不隸屬。第二，國家統一前，兩岸承諾以和平、非軍事方式解決政治爭議，透過融合發展，循序漸進探索共同治理方案。第三，國家統一前，大陸支持台灣以中華台北名義加入國際組織。

2019年1月大陸領導人習近平發表對台五點意見，出現「一國兩制台灣方案」，加上當時香港「反送中」風波，引發民眾對「一國兩制」的反彈與恐懼，讓蔡英文撿到槍，汙名化「一國兩制」。但兩岸憲法既然都是一中憲法，現狀其實就是「一國兩制」：兩岸都是中國，領土、人民重疊，但有兩套憲法制度，兩制如何化為一制，需經融合發展的過程。

《中華民國憲法增修條文》和《兩岸人民關係條例》中，「國家統一前」5個字，就是「國家統一願景」白紙黑字的證據。侯友宜應以此為基礎，與大陸達成兩岸和平發展的制度性安排，排除一切武力解決的可能性、保障台灣人民參與國際事務的權利，進而邁出台海持久和平的歷史性步伐。

（系列完）