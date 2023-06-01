中國共產黨1949年10月1日宣布成立中華人民共和國，在北京天安門隆重慶祝，30萬人參加，至今已有73年。在這73年中，中國出現多位傑出領導人，但影響最大的，要數鄧小平。鄧小平1992年1月南巡深圳、珠海、廣州等地時，發表「南巡講話」，提出要實施「有中國特色的社會主義」。所謂「中國特色的社會主義」其實就是資本主義，但卻可躲過走資派的困擾，中國因此成就40年的輝煌。

在此我無意來重述鄧小平對中國人的貢獻，而是想藉此來提醒大家，像這樣一位國家領袖，他除了追求國家發展外，他心中念茲在茲的，還有什麼更重要的東西嗎？

在香港回歸談判已有眉目時，1992年鄧小平曾兩次在深圳某處高地，眺望香港，當時雖天冷風大，也久久不願離去。鄧小平曾對友人說，希望1997年能到香港，哪怕是坐著輪椅，也要在我們自己土地上走一走，看一看。這是他離開世界前唯一的願望。香港1997年7月1日正式回歸，鄧小平卻在當年2月19日病逝北京。

在中英香港回歸的談判尚未結束時，鄧小平曾說，他另一個最大的願望，是腳能踏在台灣的這塊土地上，哪怕只是短暫的時間也心滿意足，可見台灣在鄧小平及中共領導人心中的重要性。

我提這些眾人熟知的往事，主要是想告訴大家，一個國家的領導人，他心中最渴望的究竟是什麼？就目前中共領導人習近平來說，他念茲在茲的恐怕也就是兩岸統一，台灣回歸祖國；倘能如此，習近平在中國人民心目中，將是僅次於鄧小平，甚至超過鄧小平的民族英雄。這並不僅僅是個人的榮耀，更是光宗耀祖，永留青史的偉大功勳。

我在擔任立法委員時，去大陸福州訪問時，曾蒙當時任福建省長的習近平晚宴接待，覺得他是一位很踏實不苟言笑的領導，後來他調升浙江省書記，再任國家主席。2018年中共中央委員會建議刪除國家主席「連任不得超過兩屆」的規定，今年是習近平第三屆國家主席。習近平為什麼要這麼做？想當皇帝嗎？當然不是，那是為了什麼？簡單說，就是要在他的任內，完成兩岸統一的大業，在中共歷史上成為人民心目中，一位叮噹響的領袖，非但在中國留名千古，在全世界也會是一位大家眼中的英雄。

但是心想武統就能武統嗎？二、三十年前，心雖想力未逮，但現在不同了。這幾十年，中國大陸國力提升，方方面面都令人刮目相看。重要項目幾乎樣樣世界第一，就以暫居老二的經濟規模來說，如以購買力平價計算，中國GDP在2014年就已超越美國，居世界第一。這些姑且不談，就以中共如果現在就要武統台灣，他辦得到嗎？坦白說他們輕而易舉的就能辦到。

我們前國防部長，現任退輔會主任委員馮世寬說，如果中共犯台，台灣最少可守7天。前中科院院長龔家政在民主太平洋聯盟致詞時說：大陸可自海上、空中、地面對台發動六波攻擊，6小時癱瘓台灣，屆時你看不到一個解放軍，也看不到一個美國大兵。一般人包括國外專家的說法，你可以不相信，但我們自己國家最懂軍事的專家，統領三軍的國防部長，說的話總應該可以相信吧。

現在台灣與中國大陸的形勢是：雞蛋與石頭，雞蛋去碰石頭，倒楣的是雞蛋；石頭如果砸雞蛋，倒楣的也是雞蛋。這句話是世界上被認為最有智慧的猶太人告誡子孫所說的。二次世界大戰時希特勒進犯奧地利，奧地利完全不抵抗，三天就被併吞了。奧地利是亡國了，但卻保全了奧地利全國人民的生命財產。如果奧地利去抵抗呢？結果人民死傷無數，財產、古物皆化為烏有，最後還是無條件投降！

王老先生，你太老了，變得毫無鬥志，至少也應像前行政院長蘇先生鼓勵百姓，共軍來犯，我們拿了掃把也要去迎戰。823砲戰紀念日，國防部公布「枕戈待旦，同島一命」的影片說：國軍有信心，也有能力，迫使敵人犯台失敗，即使戰到最後一兵一卒，也絕不會讓敵人越雷池一步。說得痛快，真的是這樣嗎？有一年，前聯勤留守署政戰部主任在媒體投書，他說：有次他與服役士兵閒聊，問到如共軍來犯，你們怎麼辦？一大半人說，爸爸媽媽交代，打仗時走在後面，遇共軍能逃就逃，不能逃就投降；另一半人，不是不答，就是沉默以對，沒有一個義憤填膺說，要拚個你死我活。

各位朋友，我們不是不愛台灣，而是要愛之有道。現在老是要抱住美國大腿，跟中共對幹，最後一定遍地都是稀巴爛的雞蛋。現在我們是雞蛋，我們就承認是雞蛋，雞蛋與石頭相處，要懂得自保的相處之道。眼前的唯一辦法，就是與中國大陸和平談判，和平統一。關於和平統一，我會在後續文章裡提出想法，請大家指教。

編輯人語

廁身新聞界逾50年有餘，遍及所謂政要，歴經閱人無數，真掩鼻而過者，不知何以所措！但見得王建煊先生鮮少可比，正是聖經所說：「就是行為正直、做事公義、心裡說實話的人。」

芸芸眾生，「當東而西，當啄而飛，隨飛隨啄，群雌粥粥」，任人嘈雜詖辭。反觀，王建煊酷愛說實話，做實事，為人信實，故而《優傳媒》特藉「大義覺迷」四字，解「大義直言，覺知迷思」之意，邀以專欄，並與同好傳媒紛紛連袂，共襄盛舉。

自6月1日起每周四登場。且不言是否震聾發聵，但望各方有心之人投石入水，絲絲漣漪；趨行接近，飛逝遠颺。饗之讀者為荷。

～～周天瑞 識

（作者為前監察院長，本文原刊《優傳媒》，授權中時新聞網刊登）