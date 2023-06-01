本年度世界衛生大會（WHA）於5月30日閉幕。外交部31日發布第182號新聞稿，詳述本年台灣爭取參與的情形。從這篇2900餘字的新聞稿中，可以清楚看出外交部部內外同仁為本案付出極大的心力。光是這篇洋洋灑灑、鉅細靡遺的新聞稿就令人嘆為觀止。外交部同仁此種盡心盡力的精神令人敬佩。

外交工作包括政策規劃、執行過程、驗收成果。三者皆有成才算大功告成。我政府爭取參與世衛迄今共分三個時期。1997至2008是第一期；2009至2016是第二期；2017至今是第三期。

在這三期當中，外交人員付出的心力是相同的，但是結果截然不同。自1997至2008年始終不得其門而入，那是因為政策規劃不當。2009年開始，台灣連續8年獲邀參加世衛大會，那是因為找到了門路。蔡總統執政後，台灣又連續7年被排拒在世衛門外，那是因為民進黨政府捨棄了過去8年參與的門路。路徑不同，結果自然不同。

在過去7年裡，民進黨政府一再宣稱國際支持台灣的聲浪及力道不斷加強，這是因為外交人員在執行過程中奮力不懈。但是在驗收成果時，每年的結果卻都是零。充分驗證政策規劃不當，縱使執行過程無懈可擊，驗收成果依然是零。

外交部長吳釗燮曾言，如果能不斷加強支持台灣的聲量，台灣參與世衛大會的目標就愈來愈接近。其實每年支持台灣參與者，都是同一批國家。增加的只不過是人數，而不是國家數。世衛會員國中，非洲、中亞、亞西、東南亞、南美地區國家與中共關係良好，不可能支持台灣。因此，即使支持台灣參與的人數持續增加也無濟於事。

有句話說：將帥無能累死三軍。用來形容目前台灣參與世衛的情況，可說是恰如其分。外交部現職人員備極辛勞的工作精神值得讚佩，明知徒勞無功卻不得不付出心力更值得同情。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※