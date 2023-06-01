美國白宮國家安全顧問沙利文4月27日在布魯金斯學會以「重振美國經濟領導地位」為題，發表了一個遠超過狹義經濟問題的重要演講。它用簡潔的語言務實的檢討美國所面臨的國內和國際各種問題和挑戰，並旗幟鮮明的指出這些問題反映出自1990年代蘇聯解體後，以新自由主義為基礎的許多政策的失敗，因而必須代之以一個「新華盛頓共識」，將國內經濟政策與全球安全議程相結合，並提出一系列的具體政策和目標。這個演講顯示拜登政府終於找到了美國的病因，然而，他所開出的藥方卻很難解決今天美國的問題，因爲1.治標不治本，錯誤的聚焦於遏制中國；2.野心太大，想畢其功於一役，而身染重疾的美國未必能承受得起這些重藥的副作用。所以美國必將不得不調整它的政策和措施。

沙利文指出的「美國正面臨四個挑戰」

第一，美國的工業基礎被掏空了。在市場效率的名義下，金融業獲利，而戰略物資的整個供應鏈——連同製造這些供應鏈的產業和就業機會——都轉移到了海外，工業和持續創新能力受到了真正的打擊。全球性的金融危機和新冠疫情暴露出「市場萬能論」的缺失。

第二，地緣政治和安全競爭的新環境。我們不得不面對這樣一個現實，即一個龐大的非市場經濟體已經以一種構成巨大挑戰的方式融入國際經濟秩序。幾十年自由化過程中建立起來的經濟依賴性，讓歐美正在受制於人。中國繼續大規模補貼鋼鐵等傳統工業部門以及清潔能源、數位基礎設施和先進生物技術等未來關鍵行業。美國不僅失去了製造業，還侵蝕了我們在定義未來的關鍵技術方面的競爭力。

第三，氣候危機加速，迫切需要公正有效的能源轉型。

第四，不平等及其對民主的挑戰。長期以來，普遍的假設認為貿易帶動的增長將是包容性的——貿易的收益最終將在各國內部得到廣泛分享。但事實是，這些成果未能惠及勞動人民，美國中產階級失去了陣地，而富者愈富。這破壞了任何強大而有韌性的民主所依賴的社會經濟基礎。

簡述沙利文的藥方：新華盛頓共識

目的是透過「重建」，確保一個強大、充滿活力的美國中產階級，並為世界各地的勞動人民提供更多機會。

第一步，用現代美國工業戰略在國內打下新的基礎。政府，從國家安全的角度，對具有戰略意義的領域，如高級晶片、關鍵礦物質、清潔能源、生物技術等，進行有針對性的大規模公共投資與扶持，激發市場競爭的力量為長期增長奠定基礎。

第二步，與夥伴合作，幚助他們在上述重要領域建設一個有能力、有韌性和包容性的工業基礎。這些夥伴包括加拿大、日本和其他G7國家、歐盟、韓國、台灣，印度等。

第三步，超越傳統的貿易協定，建立著眼於時代核心挑戰的新的國際經濟夥伴關係。1990年後的主要國際經濟措施是基於貿易自由化和降低關稅的理念。我們並不是要拋棄WTO，但是今天嚴峻的挑戰主要是來自非市場經濟實踐和政策（意指中國），威脅著這些自由貿易的核心價值觀。所以我們正在與許多其他世貿組織成員合作，改革多邊貿易體系，使其有利於工人，照顧合法的國家安全利益。

第四步，向新興經濟體調動數兆美元的投資——利用這些國家自己制定的解決方案，但由不同品牌的美國外交，如各種區域合作組織或銀行提供資本。

最後，用「小院高牆」來保護美國的基礎技術。我們對向中國出口最先進的半導體技術實施了精心製定的限制，主要盟國和夥伴也紛紛效仿。我們還在加強對涉及國家安全的關鍵領域的外國投資者的審查。我們在解決與國家安全有核心聯繫的敏感技術的對外投資方面正在取得進展。我們是為了去風險和多樣化，而不是與中國脫鉤。

「新華盛頓共識」前途黯淡

沙利文認識到美國的根本問題源自於過去30年基於新自由主義思想所制定的政策的失敗，這種認識也被越來越多的美國人民所接受。然而，他所開的藥方卻很難奏效，首先它治標不治本，錯誤的聚焦於遏制中國，而忽略了美國面對的根本問題是國內問題，是美國金融寡頭主導下扭曲的美式民主和所衍生的嚴重國債、赤字和貧富兩極化問題。他無力做根本的改革，只好聚焦中國，然而，他的藥方理論混淆缺乏號召力，企圖在高科技領域構築壁壘，違反了世界潮流和美中的實力現實，只會悪化美國的內外處境。

無可否認，中國2001年加入WTO後，國力飛躍發展，但是這是在美國制定的遊戲規則下取得的成果，美國除了後悔外最需要的是了解中國爲什麼成功。沙利文的對策是學了皮毛，那就是放棄了自由主義經濟政策，學習中國，採用了政府主導的工業戰略，然而卻沒有瞭解中國成功背後的文明基礎。這讓我想起了清末洋務運動的失敗。

最近，重新看了朱鎔基擔任總理後的五次記者招待會，發現25年前他所面臨的許多問題：貿易，貧富差距擴大、農民收入過低、政治體制改革、台灣、香港、新疆、西藏等，今天仍然是西方的關注，但是中國的客觀處境已經遠好過當時。爲什麽？中國政府的長期規劃及執行能力和中國人的勤勞特質、集體主義精神才是中國成長的根本原因。二戰後能夠迅速發展的國家絕大多數都是東亞國家，這是偶然的嗎？

科技的發展必然促進世界的一體化，這是歴史的必然，在國家間利益高度相互依存的今天，美國的任何製造集團對抗的企圖都是事倍功半的。

此外，沙利文野心太大，想畢其功於一役，寄希望於數以萬億的財政支出，支持國內和國外投資，來重新塑造二戰後美國主導世界的新國際秩序，可能嗎？那時的美國GDP佔全世界的50%以上，2022年只是 15.57%，那時美國軍力是毫無疑問的世界第一，而今呢？此外，今天聯邦國債已超過31.7兆美元，並且美年增加2兆，美國聯邦預算很難長期支撐沙利文的野心，而不幸的是美國的問题是超過卅年的積累，豈是短期數年能解决？美國要中興只有開源節流，降低軍費、增加超級富豪的稅收，同時與中國合作促進全球經濟發展。 所以這個版本的「新華盛頓共識」必然短命！

（作者為中美論譠社社長）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※