因為一個令人意外的民調，國民黨內部和部分藍營支持者最近竟然掀起一陣是否應該撤換侯友宜參選總統的議論；為了全力下架民進黨，本來這種憂心和示警也是正常的，但若這種焦慮超過合理、合情的程度，導致自亂陣腳、心理崩潰的結果，那就大可休矣。

侯友宜與賴清德、柯文哲兩人相比，本就起步最晚，至今侯陣營與國民黨中央在資源、步調、戰略等方面的磨合銜接，還有諸多需要加強之處，一個基本的適應、修整期顯然是必要的，也需要進一步觀察才能做出更成熟的判斷。現在怎能就以一個短期的、技術上可能有問題的民調，就以「換侯論」來自欺欺人？

何況同時發表的民調，也有侯居第二、仍然領先柯的另一份結果，這又怎麼說呢？而且從交叉分析中可得知，侯友宜所流失的支持度，在時機上絕大部分是因挺郭台銘的深藍族群不滿所致，這正是侯友宜與國民黨中央值得努力爭取的重點，實在不必在此時就輕言放棄或斷言無救。

國民黨在8年前曾因「換柱」而裡子、面子全盤皆輸，現在難道還要重蹈覆轍嗎？而且若要換侯，試問換誰會更好？朱立倫、郭台銘真的會更好嗎？想想就不寒而慄！其實郭台銘、柯文哲兩人的曖昧操作，才是不折不扣的各取所需、利益分贓，一下子「海誓山盟」，一下子又「忘記了」，郭柯互相算計，真的值得信任嗎？

過去長期的民調領先，使侯友宜面對重大議題常以虛答回應，現在他在核能等議題開始以更正面的態度積極表態，批賴清德的火力也逐日加強，一時的頓挫更能化為進步的動力，「換侯論」其實不攻自破。