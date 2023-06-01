日前台灣一家媒體報導，台商投資最密集的蘇州，受大陸經濟下滑及供應鏈外移影響，以電子製造業為主的台商紛紛落跑，即便暫時無法遷廠，產能也大多移轉出去，或裁員或減少當地聘僱，文字聳動，引人側目。

蘇州是台商投資重鎮，尤其鄰近的昆山更有「小台北」之稱，長居昆山的台灣人，幾乎比本地人及其他外來人口還多。如果像蘇州及昆山這些城市，都出現台商大量外移情形，大陸其他地方，自不待言。

台商大規模出走非事實

但依據國台辦最新發布數據，今年第一季蘇州新設立台資企業98家，實際利用台資6.12億美元，相較去年同期，分別成長6.5%及96%。截至2023年3月，蘇州累計批准的台資企業家數，已超過1.3萬家，實際到帳的台資總額，則超過360億美元。包括友達光電、京隆科技、群啟科技等台資企業，2022年也都有超過千萬美元的大型投資專案，在蘇州陸續落地。由數據看來，台商大規模出走應非事實。

比對經濟部投審會的統計，國台辦的數據可信。投審會統計，儘管今年第一季整體台商對陸投資金額下滑至7.6億美元，較去年同期衰退10.4%，但對江蘇省（蘇州、昆山所在地）投資金額卻逆勢攀升至2.9億美元，成長35.5%。顯見大陸台商調整大陸產能、分散供應鏈是長期趨勢，但對於不同地區或不同產業來說，大陸還是有個別的投資吸引力，不能一概而論。

也就是說，若把時間拉長來看，民進黨主政，兩岸關係急凍，加上中美對抗，全球產業製造鏈重組，台商對陸投資金額每況愈下。投資規模從馬政府時期每年動輒百億美元以上，下滑到如今約50億美元，少了將近一半。不過，若進一步細分至各個產業，可以發現台商對陸投資、同時也是出口主力的電子零組件產業（含半導體），近五年平均投資金額15.8億美元（扣掉2020年疫情爆發的離群值），竟然不減反增，比前五年平均投資金額14.8億美元還成長6.8%。

這清楚顯示，雖然有些較為傳統或人力相對密集如紡織及鋼鐵等產業的台商，基於生產成本與環保要求考量，會傾向離開大陸前往東南亞或印度，去尋找第二個生產基地。不過，有些更在乎供應鏈與大陸轉型機會的高科技產業，卻選擇留下，甚至加碼投資，等待時機到來。兩者不違和，單純就是市場競爭法則下，成本效益的考量。

台灣工總曾發布一份台商調查，指出在美中貿易戰、俄烏戰爭等地緣政治衝突影響下，雖然超過半數（54.6%）台商選擇增加大陸以外地區投資，但高達89.9%台商不會全面遷出大陸。除了「中國＋1（China Plus One）」的布局策略考量外，更重要的是，即便短期大陸經濟情勢面臨諸多挑戰，但大多數台商依舊看好大陸市場的長期發展。受訪台商也指出，就算想撤出大陸，但回到現實考量，基本上也很難在其他地區，找到與大陸同樣條件的供應鏈規模與生產環境。留在大陸是最好的選擇。

其實，不只台商有這種想法，最近特斯拉創辦人馬斯克，選擇加碼投資、在上海新建全世界第二座「儲能超級工廠」，何嘗不也是看中大陸未來經濟增長潛力與市場商機。尤其是面對美國科技制裁壓力，大陸正在全力衝刺高科技與新興戰略產業發展，打算從過去「中國製造」積極轉型為「中國創造」，勢必會帶動一波科技與產業革命，連帶也會衍生出更多新藍海與投資商機。這都值得廣大台商加以留意。

持平而論，短期大陸經濟確實有些許雜音，復甦力道也不如市場預期強勁，但這並不代表長期經濟就會一路走衰。特別是面對美國壓力下的倒逼改革，讓北京必須提速前進、及早因應科技進步與技術革命帶來的轉變，也讓市場看到有別以往的新投資機遇。看待這樣的變化，台商投資大陸的選擇，恐怕不是只有撤出一途，而是更應留意大陸內部風景變化，才能找到真正的投資新藍海。畢竟危機就是轉機，唯有逢低布局，才有機會倍數獲利。