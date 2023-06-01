蔡總統在立法院本會期休會前一刻，才匆匆把大法官提名咨文送進立法院。先不論這些綠油油的被提名人名單引起法界譁然，光是這種在國會休會前才硬塞案子，還強迫立法院得配合召開臨時會處理的作法，就是不尊重國會自主，權力極度傲慢的表現。蔡總統過去身兼民進黨主席，行政部門透過黨才能伸手國會，然而如今黨主席已經換人做，民進黨立法院黨團卻還要乖乖順著「大小姐」的任性而為？賴主席也不置一詞？

早在蔡總統準備進行4位繼任大法官提名的消息披露時，各界對於15位大法官均由同一位總統提名，價值觀可能過度偏狹，已經表達憂慮，甚至呼籲蔡總統應該放棄提名，交由明年即將改選產生的新總統提名，讓大法官能兼顧多元價值，回歸當時修憲者希望任期交錯的本意。然而權力使人腐化的程度令人瞠目結舌，蔡總統不僅提好提滿，被提名者有當朝高官之妻、總統同學之妻、卡管學者，以及太陽花律師，不僅意識形態鮮明，甚至嚴重「近親繁殖」。夫妻同朝擔任高官，已不是第一回，賴主席難道希望這條路線延續？

甫修正通過的《公職人員選舉罷免法》排黑、金、槍、毒條款，儘管前總統陳水扁力陳因洗錢就排除參選資格是剝奪人民參政權，但在民進黨主席賴清德的堅持下，仍不惜矯枉過正，即便違憲亦不為所動。如果認為影響選舉結果的賄選必須立法強制排除其參選資格，那麼意圖影響司法判決的人，又豈能同意其擔任憲法守護者與捍衛人民基本權益的大法官？如今大法官被提名人尤伯祥被同黨立委蘇治芬指控，曾在雲林焚化爐案中教唆證人做偽證，難道賴主席不該下令民進黨團剔除這項提名嗎？

在大法官提名審薦過程中，賴主席以參選黨內總統初選，避免政治干預提名為由辭去審薦小組委員及召集人一職，但這樣的表態並不夠，充其量只是一種自保式的切割。如今賴主席可以在立法院修《選罷法》時貫徹排黑條款的意志，當然沒有理由對立院審查大法官被提名人一事神隱，或辯稱使不上力。

蔡總統在立法院正常會期結束前一刻送進咨文，還要立法院配合在兩周後加班召開臨時會審查，且審查與投票僅僅3天，這根本是壓縮國會的職權行使與審查時間，迫使立法院只能當橡皮圖章。就猶如放長假前突然交辦重要工作，逼部屬限期加班完成，可說是十足慣老闆的架式。

但立委的老闆是人民，可不是總統的下屬。我們期待立委出身的賴主席能夠挺直腰桿，捍衛國會自主與尊嚴，要求民進黨團退回蔡總統的審查咨文。就算不敢退回，至少也應該勇於淘汰社會觀感不佳、近親繁殖、干預司法的不適任人選。賴主席也絕對有這個能力。

蔡總統多次提到要打造「韌性」國家，賴主席參選時也宣示要延續台灣的「韌性」，但我們擔心賴清德延續的，只剩蔡英文的「任性」！

（作者為國家政策研究基金會副研究員）