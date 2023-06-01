民眾黨承襲4年前作法，宣布針對「不分區立委」向天下廣徵人才，也就是「海選」─任何人都可以透過自我推薦或他人推薦，參加該黨的不分區立委提名。黨主席柯文哲的目標是集結最強戰力超越藍綠，讓立法院藍綠不過半。這個作法在今年總統大選三腳督的局勢下，可能會對政黨政治產生顯著影響，特別是民進黨和國民黨的政治板塊可能被挪移，值得各方重視。

4年前民眾黨不分區立委徵才時，該黨剛成立3個多月，立委選舉並沒有總統參選人，所以雖有268位人士報名，但因各界並不看好該黨能獲得的不分區席次，許多菁英並未參加海選。後來該黨獲得11.22%選票，5席不分區立委，成績差強人意。

但這次大選情況不同，民眾黨主席柯文哲不僅參加總統大選，且目前呈「三足鼎立」之勢，加上該黨雖只有區區幾席不分區立委，打弊問政表現卻相當突出；此次只要民眾黨能獲得超過20%的選票，不分區立委席次應可倍增，且以現況評估，政黨票要超過30%並不難。因此，此次應可吸引更多卓越人才參加「海選」，甚至可能因高知名度的傑出人才投靠而造成轟動。

尤有甚者，民眾黨的開放登記是從6月到8月，該黨將可在此過程中釋出哪些知名人士參加海選的訊息，以吸引社會注意，並營造該黨形象，壯大聲勢，甚至因此陸續吸引到更優秀的人才加入。

在這落實「選賢與能」的過程中，也可因獲得社會肯定，特別是年輕人和具公共意識者的支持，而有助於柯的選情。因此，若民眾黨認真辦好海選，將對該黨選情大有幫助，甚至在立委席次上造成政黨板塊挪動，打造該黨舉足輕重的政治力量─無論總統選舉結果如何。

民眾黨海選不分區立委，之所以意義重大，是因為台灣藍綠兩大政黨的不分區立委提名，都距離「選賢與能」的政治理想越來越遠，特別是上次國民黨不分區立委提名就頗受外界議論。事實上，國民黨不分區立委後來的表現，也的確和外界的期待頗有差距，許多重大議題立委都沒能積極問政，讓藍營支持者扼腕，更印證了外界對當初提名決策的質疑。而民進黨的不分區名單許多是現有派系的政治人物，雖黨性堅強但專業代表性有所不足。

由於年輕人對政治的理想性較高，民眾黨海選制將對兩大黨形成壓力，未來必須提出更具社會形象和專業代表性的不分區名單來競爭，否則政黨票可能被吸走；而若因民眾黨的壓力，讓藍綠兩黨也必須提高不分區立委人選的素質，不能一味利益分贓，就能對政黨政治產生良性的競爭。且讓我們拭目以待。

（作者為華梵大學特聘教授、中華貨幣金融協會理事）