蔡總統任內最後一波大法官提名，4位被提名人色彩鮮明，全都親綠，意識形態和蔡政府相同；在立法院過半優勢下，未來15位大法官全為蔡系，而且蔡總統用人完全無視爭議，綠色大法官恐將國家司法成為個人的擁護部隊。

蔡總統用國家資源建立護航體系，除了上任之初藉「轉型正義」之名成立憲政黑機關「促轉會」與「黨產會」排除執政阻礙，如今更藉大法官為自己卸任後的司法責任武裝強大後盾。可說是將「司法改革」重回洪荒，更是將「司法獨立」直接下架。

釋憲案例 多偏執政黨

此次大法官提名，各界推薦孚眾望的大有人在，如全國律師公會推出憲法學者李念祖、法務部推出唯一人選柯麗鈴，全部落馬。卻提名綠營夫妻檔官監察院祕書長朱富美，及太陽花學運恫嚇承審法官的律師尤伯祥，對於司法獨立性的外界觀感格外諷刺。

過去蔡系大法官偏向執政觀點的釋憲案不勝枚舉；以去年憲法法庭憲判字第6號為例，中央政府對地方5議會所通過的「萊豬瘦肉精零檢出」自治條例認為無效或不予核定，憲法法庭認為均屬合憲。此判決造成疑慮：難道地方為了人民健康訂立標準，不能比中央把關更嚴格嗎？

當時只有即將卸任的大法官蔡明誠提出不同意見書，其餘大法官均採與蔡政府同一觀點，忽視憲法「地方自治」專章應先於「基本國策」一章有關國際貿易的規定，凌駕地方議會對「健康權」的民意制法。尤其憲法講究人權保障，這是世界標準；況且「健康權」已由釋字第785號解釋納入憲法第二章的「人權清單」。蔡系大法官竟罔顧國民健康權，配合蔡政府演出司法一言堂。

還記得110年前公懲會委員長石木欽爆與富商翁茂鍾不當往來，扯出重大司法醜聞，40名司法人員收受富商施惠；司法院輕輕帶過，當時並未處理違反司法倫理者，足見司法院若歸屬同一系統，難保未來不會沆瀣一氣。又以107年引發議論最多的釋憲，如「卸任大法官得否隔屆再被提名為院長的爭議」、「支持同性婚姻而宣告民法違憲的爭議」，都能看出蔡總統任命獨派色彩鮮明的司法院正副院長與大法官以後，累積了過多為政治服務的痕跡，憲法守護神的名譽與功能早在當時已備受挑戰。

非太上皇 總統勿濫權

最特別還有《不當黨產條例》引發的違憲論述，更讓民眾對憲法保障人民的財產權、結社權、訴訟權產生侵害人權和憲法原則的極度疑慮。職司釋憲機關的司法院竟連「受理」的機會也不給！若不是經非蔡總統提名的湯德宗等5位大法官提出措詞強硬的不同意見書，質疑「對受理聲請到底顧慮什麼，竟用洪荒之力決議不受理」，而稍微維繫大法官的風骨，否則更是證明司法院已淪為執政黨護航的部隊。

蔡政府主導修訂《憲法訴訟法》，似在強化大法官審案功能，但僅屬法律位階變革，可是司法院應有更多憲法層次的思維，即「立法院制定的法律是否合憲，是否破壞憲政體制」才是維護司法獨立的首要考量。但現今的司法院已成總統的後盾，更成了不當或違憲立法的保護傘！

憲法第36條規定「總統統率全國陸海空軍」及第37條規定「總統依法公布法律」，其實均屬「形式職權」；因為總統不可以擅自指派軍隊、不可以擅自更改法律而公布。尤其後者必須基於五權分立遵循憲法立法權的運作，即使總統也不可斷然否決立法，過問立法委員之產生。同理可證，做為憲政獨立機關的司法院、考試院、監察院，怎可讓總統直接進行權力的干涉？

蔡總統提名4位綠友友的大法官，已經引起司法界炸鍋，質疑這樣的提名，人民還能相信司法嗎？並痛斥蔡總統隳敗國家名器。依照憲法精神，除應限制總統尊重各獨立機關與「五權分立」憲政原則而屬「形式職權」外，更應學習英國由國會成立「選任委員會」，依民意席次比例分配獨立機關成員，名單僅交國王公布而已。否則總統以太上皇獨攬大權，豈非封建時代的帝王？蔡英文治下的總統擴權早已翻覆民主憲政體制的常軌。