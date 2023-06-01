近期熱播的《人選之人-造浪者》竟掀起政壇千尺浪，應該大出苦心策畫此劇者的意料。但政治宣傳與政治實境反差如此之大，想不刺眼都難！

賴清德參選總統，面對蔡英文執政7年的千瘡百孔，切割並打造清流形象是他的策略。他組成「民主大聯盟」，想在艱困選區與跨黨派人才合作，卻在第一波就徵召了曾傳出「偷拍並以私密照威脅前女友」的李正皓，引發788名基層支持者連署，呼籲民進黨如果想要匯聚年輕候選人與造浪者的支持，「那雙打算牽起並一起迎向勝利的手，就不應該是趙昌澤（《人選之人》劇中涉入性平爭議的角色）的手。」，要求民進黨堅持的性別價值不能退縮。

一波未平一波又起。賴清德就任黨主席後拔擢調升為副祕書長的許嘉恬，也被前黨工舉發。一名原在民進黨婦女部工作的女孩在臉書貼文，陳述自己工作過程中曾遭遇性騷擾事件，兩次上報時任婦女部主任的許嘉恬，卻得到冷漠的回應：「那你當下為什麼……不跳車？我不懂，你怎麼沒有叫出來？」當她想著至少要告知媒創主任，以免出現其他受害者，許卻要她考量是否能承擔名譽受損的後果？

時隔多月，女孩所有被壓抑、被否定的情緒在看《人選之人》時，翻江倒海襲來。劇中女主管翁文方的台詞明明是：「我們不要就這樣算了，很多事情不能就這樣算了。」現實中的女主管卻選擇轉身離開，不提供任何資源與協助！錯的不是我吧？於是抹乾眼淚，她決定「當時高舉著婦女權益旗幟的人未成為我的翁文方，我就要成為我自己的翁文方。」

民進黨擅長置入性行銷。公視幾部歷史劇如《茶金》、《斯卡羅》等，在歷史情節與人物刻畫中，都可以看到特定意識形態的介入，或對當時社會面向作選擇性報導，或對政策、官員作負面評價。但因製作相對精緻、情感煽動拿捏得當，長期潛移默化下，年輕一代疏離中華民族，敵視國民黨很是自然。

《人選之人》是台灣第一部講述政黨幕僚的職人劇，雖已在Netflix上線，但第4季才在公視頻道播出，在選前播放，用意明顯。但策畫者可能沒考慮到當代劇不同於歷史劇，無法任由編劇裁剪史料或人物。當代政治劇觀眾絕對可以將之帶入自身經驗，進行解讀與批判。因此賴清德就必須嚴肅面對此事，說明為何選擇重用李正皓、許嘉恬的原因。

事實上民進黨積弊已久，性騷擾、性暴力、不倫戀數量都是三黨之最，黨內早已視為尋常，主席從不表態。於是高嘉瑜被男友林秉樞施暴，女權鬥士范雲噤聲；王必勝外遇還能升官，便知冰凍三尺非一日之寒。但此次事件剛好發生在賴清德參選期間，且讓我們檢驗他的三觀與魄力吧！

（作者為中華語文教育促進協會祕書長）