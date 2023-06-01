四接爭議不斷，基隆市長謝國樑釜底抽薪，廢了內政部長林右昌擔任基隆市長時回覆台電申請案的「原則同意開發事項」。

民進黨基隆市議會黨團對此大表不滿，召開記者會，一字排開，護衛前主子林右昌，「群毆」謝國樑，指謝搞政治鬥爭，讓中山區繼續忍受燃燒重油的汙染。

109年，林右昌「原則同意開發」的是台電提出的填海18.6公頃的四接2.0方案，後因環團抗議以及環評缺失，台電提出四接3.0方案，填海造地面積縮小為14.5公頃，並將填海造地預定地向東移到基隆港東、西防波堤內。

林右昌批准的是2.0版四接方案，台電貍貓換太子，拿著改版的3.0四接方案，上面罩著林右昌3年前發出的同意書，企圖矇混過關，台電哪裡有臉闖關環評？民進黨團哪裡有臉捍衛主子？

2023年出生的嬰兒，可以拿著2020年新生嬰兒的出生證明去報戶口嗎？今日的謝國樑廢了昨日的林右昌同意，當頭棒喝，可謂大快人心！

民進黨基隆市議會黨團批鬥謝國樑，只因習慣卑顏屈膝於高層領導，習慣了為黨的錯誤巧言辯護，是非黑白、民眾福祉，從來不是民進黨關心的！至於說中山區的民眾必須繼續忍受協和電廠燒重油的汙染，民進黨何妨摸摸良心（如果良心還在的話）究竟，是誰要搞非核家園？究竟，是誰堅持廢核四？還耗費巨資將核四燃料棒廉價回售美國？

若不是民進黨非核、廢核四，協和電廠該除役就除役，哪來的四接爭議？林右昌又何須閹割了基隆市民的公投權？難道，四接案暗藏巨大利益，民進黨割捨不下？

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