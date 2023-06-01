漢朝清官王章家貧，身患重病，無多餘被子可蓋，用牛隻用的草衣禦寒，處境悲慘，自知將死，與妻哭泣訣別，是謂「牛衣對泣」。公元896年，已衰弱的唐朝第22任皇帝李曄，力圖振作，一心要恢復大唐的光榮與強盛，對節度使（等同軍閥）的跋扈，以及對國家內部不停的戰亂，感到氣憤憂愁，一直想得到治國奇才。

唐朝國立貴族大學教授襄州（湖北襄陽）人朱朴毛遂自薦說：「如果我當宰相，只要一個多月時間就可出現太平盛世。」李曄召見他，朱朴口舌流利，頭頭是道，李曄十分喜歡，命朱朴當宰相，後又命朱朴兼管財政稅務，並把所有軍事事務，全交給朱朴，朱朴掌握大權，經過半年後，國內戰亂依舊，民生依然困苦，當初誓言一個多月便可使帝國治理，卻無法兌現，官員間議論紛紛，李曄免除朱朴所有職務，貶作皇家圖書院院長。

理論歸理論，實務歸實務，朱朴沒有行政經驗，不知承上啟下領導統御中的人性複雜面，他忘了他面對的不是課堂裡聽話受教的學生，而是牛鬼蛇神的各路梟雄，他一下子手握大權，把教室裡的那一套，硬生生的搬上辛辣苦澀、詭譎多變的舞台，注定要失敗，也讓雄心壯志的李曄失去機會中興大唐；8年後李曄在寢宮，被軍閥朱全忠手下史太ㄧ刀砍死，改立其子李祚（13歲）為皇帝，2年後被朱全忠篡位，唐亡，唐朝子民哭泣。

目前台灣紛紛擾擾的亂象非常類似晚唐，短短的七年，台灣已從世界經濟奇蹟島變成世界軍火刺蝟島，瀕臨戰爭邊緣，孰令致之？不言也知是綠色執政的結果。凡關心中華民國關心台灣，期待不要戰爭的人，莫不憂心忡忡。

今侯友宜代表國民黨參選總統，他在新北市長任內的政績跟市民滿意度是空前的好，在已知的三位總統參選人中，看來只有侯友宜最可能化解兩岸戰火危機，因此希望他能在競爭激烈的大選中脫穎而出，他當選才能撥亂反正，帶領國家步向正軌，遠離戰禍，走向和平繁榮。

但ㄧ些對侯有意見的人，已被1450見縫插針，被綠營人假冒韓粉郭粉搞分化而不自知，這影響太大了，因此亟需大家同心合力，摒除小我成見，以勝選的大我為重，集中力量，眾志成城支持侯友宜選上總統，台灣才能和平過日子，否則綠色繼續執政，藍色又是一場空，所有的努力都白費，所有的期待希望都成泡影，留下的是無限懊惱悔恨繼續痛苦，大家空對牛衣相對泣。

（作者為前警政署督察室主任，現全國退休警察總會長）

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