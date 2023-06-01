民進黨主席賴清德提名林飛帆參選立委，強調民進黨會重視並重用「青年世代」，卻隨即引爆民進黨內性騷擾風暴，除了被踢爆吃案的時任婦女部主任、現任民進黨副祕書長許嘉恬遭停職接受調查外，前副秘書長林飛帆也出面道歉。這不僅是一件性騷擾案件，還是觀察賴清德能否當家做主的指標案件，賴清德敢不敢拒絕提名「小英男孩」林飛帆？

依照《性別工作平等法》規定，於知悉性騷擾情形時，應採取立即有效的糾正，如員工認為雇主處理不當，經委員會審議後，會被處罰最高50萬元以下罰鍰。換言之，這不是立委參選人林飛帆一句道歉就可以了事，性騷擾案件處理不當，最高可以罰處50萬元。試問賴清德：您還要不要堅持提名林飛帆參選立委呢？

賴清德口口聲聲說：民進黨很珍惜「年輕世代」。真是這樣嗎？民進黨前副秘書長林飛帆，就是前黨主席蔡英文總統當初找來爭取年輕選票的「小英男孩」，但是，「昔日太陽花，今日大腸花」的林飛帆，來到民進黨的第一份正式工作的月薪是九萬元，「林九萬」能為台灣多數低薪年輕人「喉舌」嗎？看看他處理下屬遭性騷擾的態度，就令人搖頭三嘆。

請賴清德搞清楚，徵召「林九萬」只會挑起太陽花與一般年輕人之間的矛盾，並不會爭取到普遍年輕人的認同。賴清德敢喊「信賴台灣」，那麼敢不敢拒絕提名「小英男孩」林飛帆？全國人民都在看……怎麼信賴你！

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※