歷經一年談判之後，「台美21世紀貿易倡議」於5月19日達成首批協定（first agreement），雙方並於台北時間6月1日晚間完成簽署，其內容涵蓋：關務管理與貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、中小企業和反貪腐共計五項領域，未來將會更進一步深化台美貿易關係及強化台美貿易往來。亦即台美企業可以在便捷管道、透明制度下，相互輸出更多貨品及服務，共同創造更多投資和商業機會。

儘管該首批協定被宣揚為突破台美1979年斷交以來最重要關係的新紀元，或者被指稱是促進台美長期經濟友好最具有意義的里程碑。然而在肯定政府積極努力克服困境的同時，我們認為此一協定所希望追求的目標，並非僅有在「政治」上顯示台美更深化、強化的「形而上」關係，而是必須在「經濟」上呈現社會期待更實質、具體的「形而下」利益。亦即從協定的內容加以觀察，令人感覺台灣所可能獲致之實質利益，似乎頗為模糊。

先從協定本質來說，台灣長期以來受到政治因素糾葛，除了在洽簽自由貿易協定（FTA）頗為不易之外，在參與區域經濟整合進度上相當緩慢。依據資料統計顯示，目前台灣FTA出口涵蓋僅有12.08％，不但落後競爭對手南韓的73.58％，而且不如重要夥伴日本的50.80％，甚至低於中國大陸的34.02％（尚未納入2022年已生效的區域全面經濟夥伴協定，RCEP）。因此，若要刻意將台美貿易倡議宣揚為突破台美關係，進而指稱可以達成簽署雙邊貿易協定（BTA），其實是缺乏自由貿易協定常識，僅有大內宣的作用。

其實，美國既有「貿易促進授權法案」（Trade Promotion Authority，TPA）於2021年7月屆期，若無國會新的授權，拜登政府無權與他國進行FTA之談判，是台灣洽簽署自由貿易協定的重要障礙。其實，自從川普政府推動「美國優先」政策之後，美國對外貿易政策開始轉型，不再參與大型區域經濟整合，所以宣布退出TPP，重談美加墨協定（USMCA）取代北美自由貿易協定（NAFTA），以及要求日本及南韓重簽FTA，以擴大其農牧產品之輸出。此意味著，縱然台美貿易倡議提及經濟領域互惠，其背後似乎並非台灣最關心的BTA，而是美國所劍指的晶片產業合作。

再就內容而言，在首批協定中所涵蓋的「良好法制作業」是聚焦於，政府訂定法規必須以完善、透明，以及納入對中小企業的影響為原則；再者，「服務業國內規章」是聚焦於，政府發核發證照程序必須以合理、客觀、公正、獨立之原則；此外，與「中小企業」相關之合作增加營商機會，促進雙方中小企業成長等論述。雖其立意良好，但這種「形而上」空泛論述，嚴格來說其實毫無創新之處，根本難以「形而下」獲致實質利益。

也就是說，在公平互惠前提下，國與國間進行自由貿易協定談判，都是「有取有捨」。不過，檢視台美貿易倡議所達成的首批協定內容，例如：訂定法規必須完善、透明原則，美國可以要求台灣遵守，相對台灣是否可以要求美國配合？再者，反貪腐、抓賄賂是台美雙方在經濟合作上必須執行的一環，並不需要勞費周章透過簽署貿易協定，從立法的脈絡來看，無疑是在說明台灣在談判上毫無取捨，完全配合美國要求。

很顯然地，政府急著先行簽署台美貿易首批協定，似乎意味其面對外交持續挫敗，以及明年執政可能再度輪替壓力之下，以此作為績效，將利益有限的「行政協定」，華麗轉身為對內宣揚指稱台美關係空前良好的政治考量。誠如在此之前，政府配合美國要求，從開放含萊克多巴胺美豬，至因應美國製造回流前往投資、借力美國購買指定武器、遵守美國管制對中技術等，在表面上似乎呈現台美關係的突破，在實質上卻又無助台灣國際地位之升級。

畢竟，國際經濟或貿易所涉及之層面極為廣泛、複雜，台灣無法順利洽簽自由貿易協定或參與區域經濟整合，除了國際政治因素及兩岸關係糾葛之外，無法忽略的是，談判人才與經驗較為薄弱，加上產業溝通與法律整備事前準備不夠充足，使得在對美貿易協定談判上難以一步到位。在台美簽署首批協定後，即將迎接後續七項議題談判，我們期待政府並不需要為追求政治考量，而罔顧產業實質利益，同時更不應該為達成全面協定，而忽略雙方對等關係。