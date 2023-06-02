5月初民調顯示，2025非核家園政策，僅有3成3選民支持，不支持者較多，達4成4。要選舉的人最務實，似乎是看到了民意依歸，朝野第一次針對核能有共識交集。

民進黨賴清德提出「規劃讓核能停機機組，維持緊急使用」，民眾黨柯文哲認為「不能只要台積電不要核能，能源政策要務實」，國民黨侯友宜則在遲了一天後，才主張「核安、核廢料妥善處理，核能就是選項」。

三位候選人各有其論述，卻也刻意模糊重啟核能的條件，與延遲面對核能議題的代價，有避重就輕之嫌。而近日佔據輿論焦點的民進黨黨工遭性騷擾吃案事件，讓好不容易開始有建設性對談、深化的核能與能源議題，再次沉寂。

倘若細細咀嚼各政黨候選人的論述，賴清德所謂「緊急使用」是要多緊急？國際社會所提的「氣候急刻」，現在就要大幅降低碳排放，是否適用？核能為基載電力，無法快速升降載供電，至少需要1至3天啟動，也需要專業操作。偶爾兼職、應付緊急使用的操作人員，大家放心嗎？可見，緊急使用只是話術，緊急實為常態，核能機組延役才是正辦，賴神還在玩文字遊戲？

柯文哲則是很直觀的從病灶角度切入，台灣已經選擇高耗能的半導體產業（還有石化、鋼鐵、面板業等），任何發展都有代價，核能只是其中之一，電費是真正的現實。柯P提到成本，但並未關注外部成本與機會成本，即長期電價與化石燃料補貼、劫貧濟富，扭曲產業競爭力造成目前「護國神山或荷蘭病」的難題。

至於侯友宜則是進階版的「換句話說」，將「沒有核安就沒有核電，核廢料好好處理再考慮」再說一遍。從新北市長到總統的格局並不同，侯友宜還困於過去「軟非核家園」的自己，轉身速度遠比髮夾彎之神賴清德還慢。

形勢比人強，當核能成為三黨總統候選人的共同政治語言時，充分顯示能源問題的迫切性，也意味著有更多爛攤子有待收拾。

民進黨轉彎，是謀求政治利益，但並未反省究責。不當的能源政策消滅了良田、魚塭，黑金介入光電，眷養了黑道也扭曲能源轉型的意義，破壞原保地棄原住民氣候正義於不顧，也撕裂了原漢之間的微薄信任。

期待民進黨主事者下罪己詔以表心志很難，究責於非核家園政策失敗更難。而在監察院虛位化，公義無法伸張的時刻，究責機制只剩下手中選票。

台獨無法發電，核能議題也不該成為政治神主牌。不敢為錯誤能源發聲的候選人將被邊緣化，此次大選的主軸必然包含能源議題及其相應的社會正義問題，各黨總統候選人在正視核能之後，還要更務實面對深層問題，以謀求台灣整體利益。

(作者謝英士為環境品質文教基金會董事長、鄭佾展為該基金會副秘書長)