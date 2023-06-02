「換老婆不如換地方」是汽車旅館業者攬客的知名廣告詞，既合理又合法，又收推廣家庭倫理之效，可說是最成功的汽旅產業廣告詞。

政治何嘗不是如此？自5月中旬侯友宜確認代表國民黨參選總統後，於情於理於法黨內上下都應定於一尊團結挺侯，否則將是親者痛、仇者快；爽到執政民進黨，艱苦到在野眾生。

究竟是「展望未來」下架民進黨重要？還是「緬懷過去」爭論持續郭、侯優劣重要？最佳答案是先「把握當下」給侯友宜展現國政能力的空間與時間，相信侯友宜會越戰越穩，是藍營支持者應該給侯的溫暖與祝福。

誠然，近期民調多顯示侯尚有寬廣的努力空間，侯也應對這些批評指教視為一種「愛之深，責之切」。畢竟，這些憂心的初衷是「恨鐵不成鋼」，絕不可能棄藍投綠而去，把握機會與主動出擊爭取這些憂心的支持者團結一心，是侯友宜證明足以領導國家、帶領人民的微觀指標，他必須自證適格。

相較於「換侯」，「換黨」才是多數民眾現階段的首要目標與投票動機。

諸多數據已表明，賴清德始終無法穩定領先甚至過半，這就是民意「換黨大於換侯」的領先指標，惟是侯要用行動證明當前換黨對於台灣社會的迫切性，如此「換侯」說法才能不攻自破。

侯友宜必須拿出如同警察破案的智慧與耐心，要突破賴清德陣營的選舉奧步封鎖，難度並不下於與嫌犯的周旋鬥智最終突破心防。相較之下現階段的「換侯」考驗不過是擔任大位的初級試煉，相信侯能勝任考驗。

（作者為自由撰稿者）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※