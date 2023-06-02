郭台銘、柯文哲金門行，白天裡，抬轎參與浯島城隍廟遶境活動；夜裡，並肩看海，一顰一笑，左顧右盼，惹得媒體記者大做文章，究竟是海誓山盟奔向郭柯合？還是新亭對泣，悔不當初呢？

就不知，同在金門繞境的賴清德，白天裡接下郭台銘的和平宣言後，可曾夜宿金門？可曾遠眺燈光燦爛的對岸廈門，記憶台灣靜好的歲月？

1977、78在金門兩棲偵察營服役時，金門和廈門是兩個截然不同的世界。儘管還能聞到淡淡的煙硝味，金門，平靜中帶著小小的熱鬧，遠眺廈門，黑沉沉、靜悄悄。海龍弟兄在海上抓捕的越界漁船裡，「大陸同胞」，衣衫襤褸，風霜刻滿臉龐。兩岸貧窮富裕，一眼看盡。

八二三炮戰二十周年前夕吧？金門海邊豎起了「三民主義統一中國」八個大字的燈箱，那時的台灣，那般自信，自信中還帶著幾許跋扈。

好多年後，兩岸解禁，初訪廈門，老城依舊安靜，廈門領導半開玩笑地建議，金門海邊三民主義統一中國那八個大字，已成觀光景點，晚間，還請亮著燈光。

彼時，台灣已經沒有人在談三民主義統一中國的老調了！三民主義已從教科書和人們的認知記憶圖檔裡消失了！統一中國，已成人們心中不可能的任務！

2010年，初訪福州平潭，福州晦暗、平潭初醒。福州高層不無哀怨地說道，兩岸對峙，福州是前線，建設線不得不向後退縮，城市規劃故而落後。不多時，福州建設，巍然興起，平潭跨海大橋，海上冒起，高速路高鐵先後到來。金門，依舊緩慢度日，安然享受小三通的微薄紅利。

2017年，廈門五國峰會後不久，隨友人登上鼓浪嶼。古老的別墅特區、渡假勝地，華麗轉身，夜裡，廈門海岸的大廈燈光，一線亮起，新興的互聯網科技、AR、VR流轉整個城市的大街小巷。回看金門，黯然失色。再看台灣，中國兩字，既是夢靨，也是夢囈。

郭柯牽不牽手、合不合作？賴清德抗中保台、還是和平保台？誰將贏得總統大選？其實，都不重要。如果，我們繼續蒙上雙眼，假裝看不見大陸的進步；如果，我們依舊夸夸要用文明引導對岸改變的鬼話；兩岸競逐，勝負已定，哪裡是這些可鄙的政客能夠扭轉乾坤的呢？

（作者為資深媒體人）

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