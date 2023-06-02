領土主權是經由國家組織所創設的法律權利，沒有國家組織就沒有領土主權，沒有領土主權也不成爲國家組織。國家就是擁有領土主權的政治組織，無爭議的領土主權，才是確定的國家領土；沒有確定的領土，頂多是政府組織或非正式的政權，不是正式的國家，更談不上有名實相符的國家組織。以上是國際法和憲法的基本原則，用來探討琉球的領土主權問題。

不管琉球在歷史上經過，什麼樣的主權變動，在1945年8月15日中午12時前，琉球毫無疑義是大日本帝國的領土。但是1945年8月15日中午十二時，擁有大日本帝國主權的昭和天皇宣布接受波茨坦公告的條件投降，開羅宣言和波茨坦公告立即生效。

開羅宣言和波茨坦公告規定，日本的領土主權僅限於本州、北海道、九州、四國，及吾人所決定之小島「and such minor islands as we determine.」。明顯的，琉球就是「吾人所決定之小島」，「吾人」就是美國、英國、中國、蘇聯，此外沒有其他人有權決定。

問題是，「吾人」決定了沒有？答案是「不清楚」。

依據開羅宣言第三段規定，美國不得在戰爭中取得日本領土，所以琉球不可能因美軍佔領而成為美國的領土。依舊金山和約第三條規定，日本同意美國將琉球提交聯合國成為聯合國的託管領土，並交由美國擔任管理當局，但中國和蘇聯未簽屬舊金山和約故不受該和約的拘束。

問題是，美國從未把琉球提交聯合國託管，也從未與「吾人」，即英國、中國、蘇聯共同決定，而且持續軍事佔領琉球。到了1971年6月17日，美日簽訂《沖繩返還協定》，美國將琉球管轄權交給日本，但保留美國軍事使用的權利；美國佔領並軍事使用琉球，英國、中國、蘇聯從無異議，所以美國這項權利毫無爭議。

美國將琉球管轄權移交日本，英國、中國、蘇聯也無異議，因為移交的是管轄權，不是主權，所以日本有琉球管轄權也無疑義。

問題是，日本有無琉球的領土主權？就要看「吾人」的「決定」。到目前為止，「吾人」從未「共同決定」，也未「分別決定」，而是處於「尚未決定」的狀態。

結論是，琉球主權未定。琉球不是美國、中國、英國、蘇聯的領土，可以確定；琉球可以是美國的軍事使用土地，也可以確定；但琉球是不是日本的主權領土，則始終尚未決定。

（作者為前立委）

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