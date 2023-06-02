民進黨一名女性前黨工指控遭到廠商導演性騷擾，向時任民進黨婦女部主任反應後卻遭到反諷：｢妳當時怎不跳車、不反抗？｣還教黨工到草地上訓練喊叫；時任民進黨副秘書長林飛帆更是離譜，案子都已呈報上來，但他處理了沒有？沒有！他做了什麼沒有？沒有！只輕描淡寫地說了句：｢當事人決定不走申訴程序」。

這些太陽花時代的年輕人，當時高舉著反不公不義、反性騷、反職場權勢，獲得民眾支持和擁戴，一個個躍上枝頭，結果呢？這些當時年輕人的偶像，怎麼一旦有了權勢、坐上高位、月領9萬高薪之後突然變了樣、變了跟他們當年口中反對、厭惡的大人一樣，甚至猶有過之？

是誰讓他們變的？當然是綠色政權讓他們嘗到了甜頭，以為只要有了黨政、嘴上高呼｢抗中保台｣就有了護身符、就有了晉身階，可以為所欲為，出了事還有大人出來頂，譬如陳為廷事件，蔡英文居然說「每個年輕人總是會面臨起起伏伏，人生都需要歷練」、「年輕人嘛，不要讓他的傷痕太深」。不讓他們傷痕太深，卻留給受害者更大、更多的傷痕。

野百合運動當事人現在都當了立委、縣長、市長；太陽花運動的年輕人也可以躺著選立委，試問一下真正愛台灣的年輕人，這是你們要的嗎？

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