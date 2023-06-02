立法院於5月26日通過《選罷法》第26條關於候選人資格的修正案，執政黨內宣集中在「黑金槍毒終身不得參選」。乍看之下，排除「重大犯罪」參政，符合民眾排黑期待。然而細觀修法內容，輕罪、未定罪亦在禁止之列，不僅與當前反黑防詐目的有關，更嚴重侵犯基本人權之嫌。

《憲法》第23條規定「除為防止妨礙他人自由、避免緊急危難、維持社會秩序，或增進公共利益所必要者外，不得以法律限制之」。在符合比例原則的情況下，人權可以「限制」，但不能「剝奪」。「終身禁止參選」，就是等同對於參政權的剝奪。此次修法有極大爭議，明顯違反「權力分立」、「一事不二罰」、「比例原則」、「無罪推定」等憲法與法律相當於天條的的原理原則。

一、違反權力分力原則：終身禁止參政是終身褫奪公權，必須經過審判

國會行使立法權時，有相當廣泛之自由形成空間，但基於權力分立與立法權受憲法拘束之原理，自不得逾越憲法規定，釋662號已有詳論在案。觀察本次修法政府自認主要立法成果即在「重大犯罪 終身禁選」。

任何法律系畢業生都知道，「終身禁選」即是「褫奪部分公權終身」，其法律後果和施以刑罰無異，但是對任何人民要發生此等法律後果，絕不能是立法權大刀一揮即對眾多個案判刑確定，只要是相當於刑罰則必須經過法院審判，方符合「正當法律程序」的誡命。這次選罷法修法第一個大問題就是立法形同代替司法宣判「褫奪部分公權終身」，嚴重牴觸司法及立法權力分立的界線。

二、違反「一事不二罰」原則：服刑期滿一樣因同一案禁止參政

修正後的《選罷法》納入很多罪名，一旦觸犯過，即便已經服刑期滿，是人生很久以前的污點，一樣失去參選資格，這樣立法的合理性非常值得商榷。

依司法院釋字第384、423、503、808號解釋，無論在刑法或行政法上，均確立了「一行為不二罰」之憲政原則。當被告已宣告褫奪公權並執行完畢，再以選罷法終身禁止參政，被告形同因同一案件被處罰了二次，違反了「一事不二罰」原則。

三、違反無罪推定原則

刑度10年以上未定讞者，被告即失去參政權，顯然已違反「無罪推定」的法律天條。不僅如此，更忽視由於法院審級制度的往返，將使被告參政權的行使，長期處於不確定狀態，如果最後又被判無罪，政府要如何對當事人負責？

更大的疑慮是政治考量，此次修法政府大舉列入過去幾年打造出的「國安法制」中的罪名，觀察檢調偵辦國安案件常因各種主客觀因素而進度緩慢，如果刻意對被告造成此等不確定狀態，將嚴重損害民主過程和當事人人權，且後果也無從彌補。

四、選擇性立法：犯某些罪的比犯其他罪的適任公職？

立法院不是萬能的，不能濫用多數選擇性制定法律。除了修法所列「黑金槍毒」及「國安罪名」外，難道犯「經濟犯罪」、「金融犯罪」及「環境犯罪」等者，依其對國家社會危害程度仍適任民選公職？為何曾犯某些罪，就必然會與擔任公職有所衝突，犯某些罪就不會？實難以找到正當化的立法理由。沒有實質關聯性的立法，就是選擇性立法。

五、劃錯重點、文不對題的立法

當前台灣政治敗壞的癥結是「黑白掛勾」而不是「黑道參選」。執政黨刻意規避核心問題，大張旗鼓修法，掩耳盜鈴。

我們以最近震驚社會觀感的im.B詐騙案來看，這些通緝犯毫不畏懼公權力，宛如大亨的行徑，高調地結交政府高層、執法官員，並以之對外炫耀，毫無羞恥，令人咋舌，蔡政府該處理的是黑白掛勾問題，才不會有政府高層和警政署長與通緝犯歡聚一堂的荒謬，基層執法人員才能嚴格執法。

《選罷法》的修法是故意劃錯重點，只是為執政黨總統候選人成就令名，更對當前治安問題毫無幫助，只給社會避實務虛之感，否則試問imb的曾姓主嫌、爐碴案的郭姓主嫌，他們幹這些事需要自行參選嗎？對了，也可以仿效一下民進黨傳統，推出一張白紙的太太、子女選不是一樣嗎？

（作者高思博為世新大學法律學系客座教授、呂啟元為國家政策研究基金會內政法制組副研究員）

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