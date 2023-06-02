民進黨前黨工遭「御用」導演薛朝輝性騷事件愈演愈烈，雖然黨主席賴清德已道歉，但民進黨長期以標案豢養外圍廠商的策略不改，性騷及違法亂紀事件就會一再重演。「權力是最好的春藥」，一朝在手更是權力傲慢的展現。

薛朝輝涉性騷事件，民進黨懲處時任婦女部主任的許嘉恬。蔡英文、賴清德雖然都表達對性騷擾「零容忍」，但若真「零容忍」，黨工和性平部溝通後何以最後還是選擇公開？如果「零容忍」，許嘉恬向督導的副祕書長林飛帆報告，為何未獲處理，且事件被爆料後，許嘉恬請辭獲准，林飛帆僅為「忽略未走申訴管道的原因」道歉，但多數性騷案就因被哄騙勿申訴最終被掩蓋了。

薛朝輝曾自爆自己很厲害，認識很多名人，對友人說「比誰賺錢多，你不會比我多」。臉書充斥和綠營高官的合照，蔡英文甚至拍短片祝薛獲獎。有小英的加持及綠營認證，標案不斷進口袋，就是赤裸裸的權錢結合。

有綠營的豢養，才讓薛朝輝自我膨脹到敢對黨工性騷。外界更好奇的是，許嘉恬如何向林飛帆呈報性騷事件。所謂「簡略報告」是用line傳訊息？去年事件發生時的黨祕書長林錫耀難道一點責任都不用負？當時的黨主席小英也撇得一乾二淨，至今對黨工一句道歉都沒有，合情合理嗎？最後問句賴清德，現在還要提名林飛帆和李正皓選立委嗎？

民進黨性平部主任李晏榕說，該部已經開了一個主任專屬信箱「民進黨救救我」，只要有類似事件都可以向性平部申訴。以民進黨如此的道德敗壞，誰還敢向民進黨求救？還是先救救民進黨自己吧！