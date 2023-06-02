美國總統拜登親自釋放美中關係即將解凍的訊號，雙方高層官員互動逐漸熱絡，但在最敏感的國防安全領域踢到鐵板，中共斷然拒絕中美國防部長在新加坡「香格里拉對話」的場域會面，這對降低美中在台海、南海軍事對峙，防止意外與誤判，甚至台海安全態勢都是負面指標。

美軍印太司令部披露，中共一架殲16戰機日前在南海上空近距離從美軍RC-135偵察機前方切過，批評中方戰機「不必要地挑釁操作」；國務卿布林肯呼籲，美中保持正常溝通以避免誤判。但在現實世界裡，兩方都不肯放低姿態，寧願放棄溝通及加強管控風險的良機，所造成的風險卻要由台灣承擔。

拜登在G7峰會後，透露美方正在討論將中國國防部長李尚福從制裁名單中除名，但國務院認為制裁並未阻止美中防長正式會晤，也不應成為雙方軍事對話的障礙，美方的鴨霸立場當然不為中國接受，也導致中美防長會議正式破局。

拜登政府正檢討、評估重新設定美中關係，校準對中政策，防止激烈競爭失控成為軍事衝突是最優先要務，在最關鍵、迫切的軍事對話溝通卻遭遇難以克服的障礙。美國的制裁名單只是防長會議流會的導火線，整個事件反映的是美中戰略競爭形成的結構性問題，再加上高度爆炸性的台灣問題，使雙方難以突破困境。

美中戰略競爭被界定為兩大強權間的「同行競爭」，實質上，美國仍被視為超級強權，享有更大的主導權與話語權，雙方互動及議題設定以美方主動居多，若李尚福背負被制裁枷鎖與美國防長會面，等同默認美方指控，無論從現實外交及道德高度，都矮了半截；相反的，中國這次說不，爭取到平起平坐的對等地位。

其次，中共要藉此向國際社會，特別是第三世界國家展示，他可挑戰美國的威信及領導地位，並證明美國的制裁既不合理，也無實質約束力。

美中關係無法跳脫台灣問題，美中軍事互動與溝通更與台海安全息息相關。中共認為，美國加強對台軍售及軍事協訓就是「以台制華」、「以武謀獨」，據指出，中共拒絕奧斯汀與李尚福會談的重要原因之一，就是抗議美國首次以「總統撥款權」模式，提供台灣5億美元軍備，首批FIM-92肩射刺針防空飛彈已運抵台灣。

奧斯汀去年兩度與中共前國防部長魏鳳和會面，台灣問題都是焦點。魏鳳和強調，台灣問題是「中國核心利益中的核心，中國重視發展兩國兩軍關係，但是美方必須尊重中方核心利益」。換言之，除非在台灣問題上美方表現誠意，雙方有初步的諒解，否則中方對兩國防長會議將有所保留。

拜登政府最近頻頻向北京遞出橄欖枝，但北京仍堅持拒絕中美防長會面，甚至不惜拆除美中軍事對話的最重要平台，除落實習近平宣示的「牢牢把握兩岸關係主導權和主動權」外，也對美中關係發展設下前提。反觀台灣在美中台三邊關係中已成邊緣人，民進黨將自己的命運託付美國，若不改變現行反中、抗中的僵硬思維，台海情勢只會更趨危殆。