終於擺脫疫情束縛的台北國際電腦展（Computex），今年迎來超過1萬5千位海外買家，採購規模更比去年翻倍！尤其輝達正巧攀上1兆美元市值的歷史高峰，輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳的個人持股財富也達到1兆台幣，更讓他在台北國際電腦展一枝獨秀，成為最具話語權與影響力的「AI教父」。

這一位在台灣出生，小時候在泰國住了好幾年，在美國求學長大的黃皮膚高科技創業家，用台語金句與親和力順利出圈，成了當下台灣社會的風雲人物。從財經雜誌封面到內容農場八卦文，也都把他與輝達的成就分析再分析，甚至連兒女家庭成員動態都一一挖出來賺飽流量。

農場小編可能不知道的是，台北國際電腦展已有將近30年歷史，也是每年6月國際間最重要的高科技展會，黃仁勳也不是唯一曾經在台北國際電腦展發光發熱的科技巨擘。上一個世紀的台北國際電腦展，連微軟共同創辦人比爾蓋茲都親自來台共襄盛舉，還曾經覲見李登輝總統，看得出來台灣當時在「WinTel」生態系中的重要地位。 到了這一個世紀，蘋果陣營獨領風騷，雖然台廠仍是蘋果訂單的主要受惠者，但蘋果創辦人賈伯斯在世時沒有來過台北國際電腦展，接棒的執行長庫克也只愛去北京與鄭州，都在三里屯擁抱果粉，沒有來台引爆風潮。

庫克本來就是供應鏈體系出身，深知台灣在半導體與硬體領域舉足輕重的地位。今年他也現身台積電鳳凰城新廠的動土典禮，當場還被美國總統拜登調侃了一番。如果明年的台北國際電腦展能夠順利邀約庫克來台，新任總統與庫克握手寒暄，相信對於台灣地緣政治與國際地位將有更大的意義。

事實上，早年的台北國際電腦展，國際大咖雲集，話語權不輸給歐美各大展會。不過在軟體與移動互聯網產值攀升的20年間，聚焦在關鍵零組件採購的台北國際電腦展，幾度失去光芒，就算仍有訂單商機，但確實跟創新離得很遠，被美國CES與西班牙MWC甩在後頭。主辦單位外貿協會也深知此一窘境，培育網路新創體系設立innvoex展區，加上半導體護國神山近年成為全球焦點，終於讓台北國際電腦展揚眉吐氣了。

關鍵在於，蘋果等國際巨頭的採購體系早已線上化，查廠與品管也都標準化了，才能在無國界的高科技生態圈高效競爭。對於台廠來說，不論是大立光的鏡頭，或者是廣達的伺服器，也都出現品牌客戶大者恆大的趨勢，這都讓實體展會開發陌生訂單的重要性不如以往。疫情來襲這3年，就算各國展會活動都改為線上舉辦，但台股諸多高科技上市上櫃公司仍然賺得盆滿缽滿。

到了AI新時代，加上VR與AR逐步普及，蘋果也即將發表智慧眼鏡，如同Q版黃仁勳可以在線上唱歌跳舞，甚至還可以演講致詞，O2O的展會活動將蔚為主流！因為人與人之間還是要見面交流，這也是疫情後的主要商機，但不論線上或線下，「體驗」都是最重要的王道，這也是每年蘋果與Google自辦開發者大會與產品發表會的一大能耐了。

（作者為鍶科技暨幣特財經總編輯）