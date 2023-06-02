短短3天內，民進黨性騷擾案連環爆，除了黨部爆出的3件，加上1件綠色執政市府的性騷案，4名受害女性讓人同情。為防事態擴大，民進黨快刀斬亂麻，已有1名中央官員和2名黨務高層去職，1名地方官員遭到提告。但性騷案如此密集延燒，恐對黨主席賴清德的總統競選之路投下震撼彈，尤其對早已流失的青年選票更是雪上加霜。

日前，一位前民進黨女性黨工爆料指出，去年9月曾被總統蔡英文親切稱為「輝哥」的某親綠影視傳播工作者性騷擾，該名黨工向上呈報當時的民進黨「婦女發展部」主任許嘉恬，卻遭冷處理且羞辱性言語「吃案」，令該黨工二度受到傷害，因而離職。但因內心實在久久無法平復，近日以公開信方式揭發此事。

接著，另一名女性黨工更以具名方式，出面控訴時任民進黨青年部主任、後為勞動部政務次長李俊俋機要祕書的蔡沐霖，不但包庇性騷擾這位女黨工的陳姓同事，甚至還檢討受害者、要求她向陳姓加害者道歉。這位陳姓同事已被證實為蔡沐霖當時的得力部屬、現任職媒體的陳右豪。

此外，民進黨台北市議員何孟樺2日召開記者會指出，2018年她擔任民進黨青年部主任時發生了一件性騷擾案。她表示，當時曾要求黨中央積極處置，但「過程卻非常挫折」。而涉案的現任組織部政務副主任林男固雖然被調到其他單位，但是在何孟樺看來，林男固從小部門換到大部門，「感覺上根本就是升官。」在何孟樺記者會後，林男固已火速「被請辭」。

2日下午，高雄市議員陳麗娜陪同高市府一名女公務員的先生召開記者會，指控高雄市政府消防局政風室劉姓主任在今年3月底，利用午休時間對該下屬做出種種不堪的性騷擾動作，但因高市府相關局處和性平會處置不公，導致受害者飽受煎熬，因此被害人已到警察局刑事告發政風主任，透過司法途徑爭公道。

這4個案件不但涉及性騷擾，且因相關單位主管處理的方式不公不義，態度和和言語更是出現職場霸凌，讓當事人形同二度受到傷害。

賴清德在今年接任民進黨黨主席時，進行了組織改造，將「婦女發展部」更名為「性別平等事務部」，倡言將更看重台灣的性別平權，與社會各界共同推動台灣進步。如今看來，實在是蠻諷刺的。

與民進黨交好的所謂民運人士王丹，2日遭政治工作者李援軍爆料，曾被王強暴未遂。李援軍提醒獨派人士及民進黨「要慎選盟友」。然而，民進黨在這麼短的時間裡連續出現這麼多起性騷擾案，且相關主管冷處理吃案的手法如出一轍，看來恐怕是民進黨人可能具有某種特殊的DNA，以致於特別容易發生這類事件，盟友同好此道，「不是一家人，不進一家門」。

民間盛傳，當家中出現了1隻蟑螂，代表其實家裡已經有100隻蟑螂了，這與蟑螂的生態和習性有關。從這3天不斷出現受害者的控訴來看，民進黨內應該還有不少被吃案或未曝光的性平案件。賴清德除了更名黨部的「性平部」之外，其實並未有真正捍衛性平的行動，這次民進黨版的「#Me Too」運動，將是賴清德無可迴避的道德考驗。

（作者為資深媒體人）