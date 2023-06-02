號稱台美自1979年以來，結構最完整的貿易協定「台美21世紀貿易倡議」首批協定於6月1日完成簽署，包括關務行政及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業等5項議題，後續將展開包括勞動、環境、農業、數位貿易、標準、國營事業、非市場政策與做法等7項議題談判。

而幾乎同時間，亞洲15國簽署的《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）亦全面生效；另外，由美國主導、13個亞太地區國家建立的「印太經濟架構」（IPEF）倡議也於近日完成國際供應鏈協議的談判。亞太區域經濟整合的發展表面上看似如火如荼地展開，骨子裡卻是暗潮洶湧。區域經貿協定本來是有融合發展的作用，但由中美各自主導的經貿協定反而產生了互相的牽制，而這種區域經貿協定走向冷戰的發展方向，對台灣來說相當不利。

在各項區域貿易協定的推動中，美中兩強相爭才是主旋律。自2018年美中貿易戰開打以來，接著2020年新冠疫情開始肆虐，經濟封鎖導致全球供應鏈斷鏈危機，再加上俄烏戰爭造成糧食與能源危機，以國家安全為導向的國際關係凌駕經濟紅利的全球分工與自由貿易，選擇安全、可靠、可信任的夥伴關係遂成為國際經濟合作的新面向。

在政治上，美國主動倡議，提出「印太戰略框架」以確保印太區域的穩定，在經濟上則延伸出「印太經濟架構」以取代其已經退出的《跨太平洋夥伴協定》（TPP），然而圍堵中國的企圖和目的仍未改變。再者，由於俄烏戰爭掀起的地緣政治與代理人戰爭，影射身處第一島鏈關鍵位置的海峽兩岸地緣政治風險升高，中共武力犯台的消息甚囂塵上，《經濟學人》報導更稱台灣為「地表最危險的地方」。

尤有甚者，美中貿易戰中最核心的半導體產業管制乃關係科技國力的重中之重，而台灣的台積電（TSMC）為全球最大的晶片生產製造商，市占率近6成，高端晶片市占率更高達9成，台灣對全球晶片市場舉足輕重，對國防及高科技產業的發展尤其重要。

無論從政治、軍事、經濟現況來看，鞏固美台間的邦誼至關重要。因此，台美之間無論民意代表或前高級官員頻繁來訪、武器購買與軍事援助提供，乃至將原來的「美台貿易暨投資架構協定」（TIFA）的雙邊經貿關係進一步提升為更全面性的「台美21世紀貿易倡議」，實有跡可循。

當然對台灣而言，強化美台雙方的政經與軍事重要夥伴關係，對台灣的安全保障與經濟發展有正面的作用，可以提升台灣的國際發展空間。「台美21世紀貿易倡議」屬於國際間高標準且全面性的協定，例如後續的7項談判議題，有利於台灣產業升級、鞏固全球及區域的生產供應鏈地位，更有助於台灣加入區域經濟協定如《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），加速台灣融入區域經濟整合中，避免被邊緣化。

對於台灣來說，中美對抗的大局勢不是我們能控制的，眼前只能盡力自保，努力加入各種區域經貿組織中，以維持台灣的經濟活力。

（作者為國立政治大學經濟學系教授）