im.B詐騙牽扯到民進黨立委陳歐珀及若干高層的弊案還在進行中，民進黨又接連爆出黨工遭性騷案被黨內主管強制壓下的醜聞。民進黨一波未平一波又起，不但嚴重衝擊賴清德選情，更對整個民進黨政黨前景，形成負面打擊。

近日連續兩位民進黨女性黨工爆料遭外包廠商和黨工性騷擾，但黨內相關主管不但以冷處理方式企圖吃案，還以不堪言語羞辱當事人，令當事人在二度受傷下被迫離開黨部工作。

提拔性平敗類 高層帶頭

儘管相關當事人很快公開致歉，且第一宗性騷案發生時，擔任民進黨婦女部主任、現任民進黨副祕書長許嘉恬，以及第二宗性騷案發生時的青年部主任、現任勞動部機要祕書蔡沐霖，都辭去現有職務，但仍難以平息眾怒，相關風暴持續擴大中。

從決定參選民進黨黨主席、並代表民進黨參選2024總統之後，賴清德就展開了他的「拆彈之旅」，因為他所面對的是千瘡百孔的民進黨。賴清德當選民進黨黨主席後，迅速表現出對黨內進行大刀闊斧改革的形象，誓言要直面造成民進黨2022九合一大選潰敗的「學倫」與「黑金」這兩大弊端。

不料，賴清德親自掛保證提名參選台南市立委的賴惠員，爆出論文抄襲，而去年九合一選舉後，賴清德市長任內的爐碴案遭起訴的前民進黨中執委郭再欽，與大選期間的「88槍擊案」，和台南市議長選舉及光電利益糾紛有關。

更別說，賴清德另一名大弟子、前行政院發言人陳宗彥因涉及性招待，上任僅短短18天即火速下台，極為難堪。可以說，圍繞在賴清德周圍的人黑金黃通通有份，再加上學倫案和如今陸續爆發的性平案，賴清德光是拆跟自己有關的炸彈就拆不完了，哪還有能力改革民進黨！

老實說，道德敗壞是民進黨集體墮落的結果，不是哪個派系的專利，也不是誰擔任黨主席就有辦法遏止的。如果總統、黨主席可以對公然向所轄醫院副院長伸出「鹹豬手」的人，不置一詞，且繼續力挺選首都市長，或是提拔與婚外情對象生子的人擔任疫情指揮官、接著升官；如果黨主席可以結盟一個涉及偷拍女友私密影片並威脅對方的政治變色龍參選國會議員，那麼，民進黨的黨工們會得到什麼樣的「啟發」？

長期「浸泡」在如此惡劣環境裡的民進黨黨工們，要如何建立健康的性平觀念和作為？上梁都不知歪到哪裡去了，民進黨的「大人們」還有臉義正詞嚴指責下梁不正？許嘉恬、蔡沐霖等人處理下屬性騷案的態度那麼偏差，也只是上行下效而已，他們固然可惡，但是縱容甚至提拔性平敗類的黨主席和黨內高層們，才是罪魁禍首。

集黑金黃大成 權力腐化

2023年1月14日，參選民進黨黨主席的賴清德，在台南市進行最後一場「向黨員報告」的政見發表會。在自己的本命區，賴清德代替當時的黨主席蔡英文遭遇黨員重炮轟擊黑金籠罩、議員跑票等等，聰明的賴清德當下疾言厲色地要求台南市長黃偉哲、6位民進黨立委和多名議員站起來「向市民鞠躬道歉」，似乎顯示出痛定思痛的改革決心。

然而，下一秒，賴清德接著說，這些民進黨政治人物「卡撐幾支毛，大家都知道」，言下之意，他們不會有外傳的黑金、賄選弊端問題，那都只是派系鬥爭的耳語謠言罷了。同樣的，近日性騷案爆發後，綠色網軍也到處帶風向指當事人在選前爆料，居心叵測，顯然就是要影響賴清德的選情。

如果無法誠實面對真相、不去追究問題的本質，只知推托是被陷害、另有政治動機等等，那麼，賴清德所領導的民進黨就不會有真正的改變與轉機，只會持續墮落下去，直到毀滅。

前民進黨立委陳定南曾引用英國阿克頓爵士的名言：「權力可以使人腐化，絕對的權力使人絕對腐化」，告誡當時的國民黨政府，如今這話也完全可以適用於民進黨。面對僅僅只用了7年多的時間，就集黑、金、黃於一身的腐敗民進黨，除了政黨輪替，台灣沒有其他的救贖之道。